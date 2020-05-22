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22.05.2020 10:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Северной Осетии за сутки умерли три человека с коронавирусом

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В Северной Осетии за минувшие сутки скончались еще три человека с подтвержденным диагнозом коронавирус. Об этом корреспонденту "РГ" в телефонном разговоре сообщили в пресс-службе минздрава региона.

Все трое умерших были людьми пожилого возраста. Это 83-летняя женщина и двое мужчин 74 и 69 лет. Они поступили в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи соответственно 10, 12 и 13 мая.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Как сообщили в минздраве Северной Осетии, 83-летняя женщина поступила в больницу не только с диагнозом коронавирус, но и со множеством запущенных хронических заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, цирроз печени и другие. 74-летний мужчина обратился в больницу после того, как 10 дней болел дома, не обращаясь к врачам. У 69-летнего пациента в результате COVID-19  появилось осложнение - двусторонняя пневмония. Он был подключен к аппарату ИВЛ. К сожалению, всех троих пациентов  врачам не удалось спасти.

Как ранее уже писала "РГ", 20 мая в Северной Осетии за сутки скончались четыре человека с диагнозом коронавирус. Тогда умерли трое мужчин и женщина, все они были старше 77 лет. Все пожилые люди с выявленными случаями коронавируса поступили в медучреждения с 10 по 13 мая со схожими симптомами.

Также коронавирус был выявлен у министра здравоохранения Северной Осетии Тамерлана Гогичаева. Он находится на лечении дома, под наблюдением врачей. А чуть ранее в больницу с подтвержденным диагнозом COVID-19 положили муфтия республики 65-летнего Хаджимурата Гацалова.

На сегодняшний день в Северной Осетии, по официальной статистике, выявлено 2387 случаев коронавируса, 1205 человек выздоровело, 22 скончалось.

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