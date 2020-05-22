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22.05.2020 19:48
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Калининградцев начнут штрафовать за отсутствие маски на улице

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)

Жителей Калининградской области с понедельника, 25 мая, начнут штрафовать за несоблюдение масочного режима. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, режим самоизоляции для всех граждан, кроме пожилых и имеющих хронические заболевания, в регионе отменили 12 мая. Взамен с 14 мая калининградцев обязали носить маски не только в помещениях и в общественном транспорте, но и на улице.

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Пока органы правопорядка выписывают нарушителям, гуляющим без защитных изделий для лица, предупреждения. Но, как посчитали в штабе, уже прошло достаточно времени, чтобы жители региона и предприятия подготовились к исполнению нового режима, приобрели маски и привыкли их носить. Поэтому губернатор Антон Алиханов обратился к руководителю УМВД по Калининградской области Игорю Илларионову с поручением по усилению контроля "масочного режима".

Кроме того, на предстоящих выходных, 23 и 24 мая, будет закрыт въезд в приморские муниципалитеты. Такие ограничительные меры действовали в области и на прошлых выходных.

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