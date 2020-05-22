ФАС завела дело на организаторов скандального шоу в Челябинске

Реклама нашумевшего шоу признана недостоверной и противоречащей сразу четырем пунктам общих требований к рекламе (статья 5 федерального "Закона о Рекламе"). Организаторы обещали зрителям "Крупнейшее новогоднее шоу в России", однако антимонопольщики не нашли этому подтверждения. Как не нашли подтверждения выступлению "Сотни артистов: актеров, танцоров, гимнастов, бойцов и многих других на одной арене". Вместо них в шоу приняли участие детские творческие и спортивные коллективы.

Кроме того размещенное на афишах утверждение, что шоу организовано при поддержке правительства Челябинской области также оказалось неподтвержденным. После разразившегося скандала власти от шоу немедленно открестились.

- Челябинское УФАС признало индивидуального предпринимателя, являющегося организатором шоу и рекламодателем, нарушившим требования рекламного законодательства, - сообщила представитель УФАС Наталья Мартынюк. - Вопрос о его привлечении к ответственности будет рассмотрен в рамках дела об административном правонарушении.

Как уже сообщала "РГ", после показа в шоу в УФАС поступило около 300 жалоб от раздосадованных зрителей, сообщивших, что вместо грандиозного представления с 5D-эффектами и профессиональными артистами им показали постановку на уровне школьного театра.

А содержание по мотивам сказок Андресена с двумя параллельными сюжетами, один из которых должен был более заинтересовать взрослых, а другой - детей, вообще вызвало бурю негодования. Поскольку взрослую коллизию многие посчитали неуместной для ребятишек и поспешили их увести задолго до окончания представления.

Особенно циничным, по мнению зрителей, стало распространение билетов в школах. Родителям получивших бесплатные проходки учеников нужно было их привезти и сопровождать в том числе из других городов региона. В итоге приезжали целыми семьями, покупали недостающие билеты по цене до полутора тысяч рублей. И покидали ледовую арену разочарованными.