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22.05.2020 10:50
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

ФАС завела дело на организаторов скандального шоу в Челябинске

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
После почти полугодового расследования антимонопольщики признали ненадлежащей рекламу новогоднего шоу "Снежная королева", состоявшегося в Челябинске в зимние каникулы. Организаторы будут привлечены к ответственности в рамках рассмотрения административного дела, сообщили в пятницу в УФАС региона.

Реклама нашумевшего шоу признана недостоверной и противоречащей сразу четырем пунктам общих требований к рекламе (статья 5 федерального "Закона о Рекламе"). Организаторы обещали зрителям "Крупнейшее новогоднее шоу в России", однако антимонопольщики не нашли этому подтверждения. Как не нашли подтверждения выступлению "Сотни артистов: актеров, танцоров, гимнастов, бойцов и многих других на одной арене". Вместо них в шоу приняли участие детские творческие и спортивные коллективы.

Фото: iStock
Челябинское УФАС заинтересовалось роллами с символикой Победы

Кроме того размещенное на афишах утверждение, что шоу организовано при поддержке правительства Челябинской области также оказалось неподтвержденным. После разразившегося скандала власти от шоу немедленно открестились.

- Челябинское УФАС признало индивидуального предпринимателя, являющегося организатором шоу и рекламодателем, нарушившим требования рекламного законодательства, - сообщила представитель УФАС Наталья Мартынюк. - Вопрос о его привлечении к ответственности будет рассмотрен в рамках дела об административном правонарушении.

Как уже сообщала "РГ", после показа в шоу в УФАС поступило около 300 жалоб от раздосадованных зрителей, сообщивших, что вместо грандиозного представления с 5D-эффектами и профессиональными артистами им показали постановку на уровне школьного театра.

А содержание по мотивам сказок Андресена с двумя параллельными сюжетами, один из которых должен был более заинтересовать взрослых, а другой - детей, вообще вызвало бурю негодования. Поскольку взрослую коллизию многие посчитали неуместной для ребятишек и поспешили их увести задолго до окончания представления.

Особенно циничным, по мнению зрителей, стало распространение билетов в школах. Родителям получивших бесплатные проходки учеников нужно было их привезти и сопровождать в том числе из других городов региона. В итоге приезжали целыми семьями, покупали недостающие билеты по цене до полутора тысяч рублей. И покидали ледовую арену разочарованными.

Культура Театр Шоу Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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