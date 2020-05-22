В Свердловской области ограничительные меры продлили до 1 июня

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил ограничительные меры до 1 июня.

О том, почему регион с понедельника не вернется к привычной ритму жизни, он объяснил на своей странице в Instagram.

"Данные Роспотребнадзора и министерства здравоохранения говорят о том, что пока нет возможности ослаблять режим, врачи, с которыми я разговаривал отдельно, поддерживают эту позицию", - написал он.

По данным главы региона, в Екатеринбурге очагом распространения коронавируса стал Железнодорожный район, где только в одном из домов выявлено 45 случаев COVID-19. В общей сложности с начала месяца у 349 местных жителей выявлена инфекция. В это число, пояснил Куйвашев, входят также и проживающие здесь 57 сотрудников склада "Красное и белое" (в компании зафиксировано уже более 150 случаев заражения).

"В том числе исходя из этой информации, я принял решение продлить все ограничительные меры еще на неделю - пока до 1 июня", - резюмировал губернатор.

Сегодня стало известно о случае заболевания в одном из общежитий УрФУ. Живущие сейчас там студенты изолированы, в помещениях провели дезинфекцию.

Всего по данным на 22 мая на Среднем Урале COVID-19 подтвержден у 3443 человек, 12 свердловчан скончались от вызванных им осложнений. Состояние 11 госпитализированных пациентов врачи оценивают как тяжелое.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.