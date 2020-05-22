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22.05.2020 17:34
Рубрика: Спорт

Семин отреагировал на интервью гендиректора "Локомотива"

Текст: Максим Домчев
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался относительно слов генерального директора клуба Василия Кикнадзе.

В программе "Футбол России" на телеканале "Россия 24" гендиректор "железнодорожников" рассказал о причинах смены главного тренера в клубе. По словам Василия Кикнадзе, клуб не слишком удачно завершил первую часть сезона, а Семин, по его мнению, совсем мало интересовался развитием молодых игроков.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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В нынешние времена клуб вынужден сменить вектор развития, и не сможет позволить себе покупать дорогих возрастных футболистов, а будет делать ставку на развитие собственной молодежи.

73-летний Семин признался, что не смотрел это интервью и не хочет его комментировать.

- Интервью с Кикнадзе? Даже не смотрел. Не хочу смотреть. Интересно ли прочитать? Не хочу комментировать, спасибо, - сказал Семин "Чемпионату".

Контракт Семина с "Локомотивом" истекает 31 мая. С 1 июня на посту главного тренера команды его заменит серб Марко Николич.

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