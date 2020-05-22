Семин отреагировал на интервью гендиректора "Локомотива"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался относительно слов генерального директора клуба Василия Кикнадзе.

В программе "Футбол России" на телеканале "Россия 24" гендиректор "железнодорожников" рассказал о причинах смены главного тренера в клубе. По словам Василия Кикнадзе, клуб не слишком удачно завершил первую часть сезона, а Семин, по его мнению, совсем мало интересовался развитием молодых игроков.

В нынешние времена клуб вынужден сменить вектор развития, и не сможет позволить себе покупать дорогих возрастных футболистов, а будет делать ставку на развитие собственной молодежи.

73-летний Семин признался, что не смотрел это интервью и не хочет его комментировать.

- Интервью с Кикнадзе? Даже не смотрел. Не хочу смотреть. Интересно ли прочитать? Не хочу комментировать, спасибо, - сказал Семин "Чемпионату".

Контракт Семина с "Локомотивом" истекает 31 мая. С 1 июня на посту главного тренера команды его заменит серб Марко Николич.