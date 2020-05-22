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22.05.2020 19:43
Рубрика: В мире

Стали известны новые подробности катастрофы самолета в Пакистане

Текст: Владимир Шилов
Причиной крушения самолета Airbus 320 под Карачи могло стать столкновение со стаей птиц или посторонним предметом.

Как пишет газета Nation, самолет не смог дотянуть до взлетно-посадочной полосы из-за резкого уменьшения тяги. В свою очередь телеканал Samaa TV сообщил, что пилот перед катастрофой передал по радиосвязи об отказе обоих двигателях.

Фото: AP Photo/Fareed Khan
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При этом информация о количестве жертв по-прежнему существенно разнится. Пока с известной долей уверенности можно говорить о двух выживших и 37 погибших.

Как передает BBC, спасатели уже обнаружили бортовые самописцы, которые помогут установить точную картину произошедшего. Их поискам мешал возникший на месте крушения пожар. Возгорание удалось ликвидировать в течение полутора часов.

Напомним, Airbus 320, принадлежавший местной авиакомпании Pakistan International Airlines, в 14-30 по местному времени (12-30 мск) заходил на посадку в аэропорту Карачи, как неожиданно исчез с экранов радаров. Вскоре выяснилось, что самолет рухнул на густонаселенный пригород Модел Колони, задев несколько строений. На борту находились 91 пассажир и семь членов экипажа.

В мире Ближний Восток Пакистан Авиакатастрофы

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