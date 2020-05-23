"Козлик" УАЗ-469. В Сети вспомнили очень редкую модификацию

Ульяновский автомобильный завод в своих соцсетях вспомнил редкую модификацию модели УАЗ-469.

УАЗ-469БГ предназначался для перевозки медицинского персонала и больных и отличался наличием санитарного оборудования - вместо заднего трехместного сиденья было установлено одноместное сиденье сопровождающего, автомобиль был оборудован носилками и фарой-искателем с нанесенным медицинским крестом.

В техническом плане отличий от УАЗ-469 не было. Автомобиль оснащался четырехцилиндровым двигателем УМЗ объемом 2445 куб. см. и мощностью 72-75 л.с., коробка передач была механической, четырехступенчатой, также у машины была двухступенчатая "раздатка". Модель имела полный привод с жестко подключаемым передним мостом.

В больших городах модификация БГ встречалась очень редко. Основным полем деятельности медицинских УАЗов была периферия: города поселкового типа, райцентры, села, деревни.

Ранее "РГ" сообщала о том, что китайский клон УАЗ-469 добрался до дилеров. Автомобиль BAIC BJ 212 имеет удлиненную колёсную базу, новое оформление передней части и модернизированный салон.