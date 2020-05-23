Установлена личность захватчика отделения банка в Москве

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, подозреваемый - уроженец Нижневартовска, ему 34 года. По его словам, в Москве он работал грузчиком.

Ранее в СМИ просочилась информация, что задержанный Алексей Барышников из Нижневартовска имеет различные долги: штрафы от ГИБДД, задолженности по налогам и сборам, взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц, долги по исполнительным сборам. Общая сумма его долгов - более 1,8 миллиона рублей.

Напомним, в субботу днем мужчина ворвался в отделение банка на улице Земляной Вал. Он заявил, что банк заминирован, взял в заложники шестерых человек, пятерым из которых удалось самим выйти из банка. В ходе штурма он был задержан, заложник освобожден. Пострадавших нет. Мужчина находится в неадекватном состоянии, он будет направлен на экспертизу. В его сумке нашли муляж взрывного устройства. СК возбудил уголовное дело по статье 206 УК РФ ("Захват заложника").