Установлена личность захватчика отделения банка в Москве

Новости

Более 28 млн пропусков оформлено в Подмосковье за время пропускного режима 19:44
Нападение националистов в Киеве расценено как месть за позицию по Донбассу 19:10
Хеведес отказался возвращаться в Москву и может покинуть "Локомотив" 18:41
"Козлик" УАЗ-469. В Сети вспомнили очень редкую модификацию 18:08
"Спартак" приступил к тренировкам на базе в Тарасовке 18:04
Храм Гроба Господня в Иерусалиме откроют после двух месяцев карантина 17:50
В каких ситуациях инспектор ГИБДД может изъять права на месте 17:30
Киевская полиция опровергла данные о взрыве около офиса Медведчука 16:52
Загитова приступит к тренировкам в сборной позже остальных 16:24
Испания разрешит въезд в страну туристов с 1 июля 16:19
Может ли Киану Ривз стать новым Росомахой 16:16
Мишустин подписал распоряжение о поддержке российского автопрома 16:15
В зоопарке Москвы умер "аллигатор Гитлера" 16:04
При штурме отделения "Альфа-банка" в центре Москвы никто не пострадал 15:55
Задержанный за захват банка в Москве находится в неадекватном состоянии 15:42
Медики рассказали об эффективности тканевых масок против коронавируса 15:34
Установлены новые подозреваемые в провокации на акции "Бессмертный полк" 15:32
Полиция начала переговоры с захватившим отделение банка в Москве 15:13
Пятеро заложников сбежали из захваченного в Москве "Альфа-Банка" 15:08
Петербуржец до смерти избил мать пятерых детей 15:07
Очевидцы: Заложников в банке захватил человек в форме доставщика еды 15:05
Движение в центре Москвы перекрыли из-за захвата заложников в банке 14:56
Захвативший заложников в "Альфа-банке" потребовал крупную сумму 14:53
"Это ужасно": Сергей Лазарев разочаровался в своей карьере и шоу-бизнесе 14:51
Клип Артура Пирожкова "Зацепила" набрал 200 000 000 просмотров 14:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
Как будем летать. Рекомендации Росавиации
Как будем летать. Рекомендации Росавиации
23.05.2020 19:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Установлена личность захватчика отделения банка в Москве

Текст: Владимир Баршев
Подозреваемый в захвате заложников в отделении "Альфа-банка" на Земляном валу в центре Москвы был ранее судим за угон и грабеж. Об этом он сам рассказал во время дачи показаний.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, подозреваемый - уроженец Нижневартовска, ему 34 года. По его словам, в Москве он работал грузчиком.

Ранее в СМИ просочилась информация, что задержанный Алексей Барышников из Нижневартовска имеет различные долги: штрафы от ГИБДД, задолженности по налогам и сборам, взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц, долги по исполнительным сборам. Общая сумма его долгов - более 1,8 миллиона рублей.

Вымогатели три дня удерживали заложника, требуя 50 тысяч долларов

Напомним, в субботу днем мужчина ворвался в отделение банка на улице Земляной Вал. Он заявил, что банк заминирован, взял в заложники шестерых человек, пятерым из которых удалось самим выйти из банка. В ходе штурма он был задержан, заложник освобожден. Пострадавших нет. Мужчина находится в неадекватном состоянии, он будет направлен на экспертизу. В его сумке нашли муляж взрывного устройства. СК возбудил уголовное дело по статье 206 УК РФ ("Захват заложника").

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Захваты заложников

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Мишустин подписал распоряжение о поддержке российского автопрома
За сутки в России подтверждено 9434 случая COVID-19 в 84 субъектах
Аксенов объяснил нежелание Киева говорить о Крыме в Совбезе ООН
Разместившие фото нацистов на акции "Бессмертный полк" раскаялись в содеянном
До трех увеличилось число жертв пожара в больнице Татарстана
Пандемия грозит всплеском организованной преступности
Опубликовано видео допроса авторов провокации с "Бессмертным полком"