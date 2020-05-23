Постановление кабинета министров Республики Татарстан от 23 мая 2020 года № 420 "О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции"

С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Татарстан Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.05.2020 № 374, от 17.05.2020 № 398) изменение, изложив абзац восьмой пункта 10 в следующей редакции:

"лиц, прошедших непосредственно перед прибытием в Республику Татарстан изоляцию в условиях обсерватора на территории иных субъектов Российской Федерации в соответствии с постановлениями главных государственных врачей соответствующих субъектов Российской Федерации, при наличии подтверждающих документов, лиц, переболевших новой коронавирусной инфекцией, при наличии подтверждающих документов медицинских организаций, а также лиц, нс имеющих признаков заболевания новой коронавирусной инфекцией, при наличии отрицательного результата исследований биоматериала на новую коронавирусную инфекцию методом полимеразноцепной реакции, полученного нс ранее чем за два дня до прибытия в Республику Татарстан.".

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу но истечении одного дня со дня его официального опубликования.

Премьер-министр Республики Татарстан А.В.Песошин







