Матч "Ливерпуля" с "Атлетико" привел к 41 смерти от коронавируса

Одна из авторитетных компаний провела исследование и подсчитала количество жертв от коронавируса из-за посещения матча 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Атлетико" 11 марта.

По информации The Sunday Times, эта игра привела минимум к 41 дополнительной смерти от COVID-19.

Цифра была получена при моделировании последствий прилета болельщиков испанской команды и сравнении числа смертельных случаев в местных больницах. Заболевшие умирали через 20-25 дней после поединка.

Добавим, что матч "Ливерпуля" с "Атлетико" посетили 52 тысячи зрителей, включая три тысячи фанатов из Мадрида. К тому моменту в испанской столице был частично введен режим карантина.