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24.05.2020 10:16
Рубрика: Власть

МИД: Обвинения США против РФ по "открытому небу" вызывают хохот

Текст: Константин Волков
Обвинения США в адрес Москвы, что российская сторона использовала полеты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений "вызывают хохот", заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире на "Первом канале".
Фото: Максим Чурусов/ТАСС Фото: Максим Чурусов/ТАСС
Фото: Максим Чурусов/ТАСС

Ранее о "наведении вооружений" заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Фото: РИА Новости
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По словам Рябкова, США пытаются "сумбурно и нелогично" обосновать свое решение по выходу из Договора, о чем Вашингтон заявил на днях.

Эти заявления "вызывают гомерический хохот в московских кабинетах и штабах", отметил российский дипломат. По его словам, использовать для наведения на цели аппаратуру, установленную на задействованных в полетах в рамках "открытого неба" самолетах, невозможно, поскольку там все откалибровано и скрыть ничего невозможно.

МИД РФ 22 мая обнародовал заявление, в котором отмечается, что выход из Договора "полностью вписывается в линию Вашингтона на разрушение всего комплекса договоренностей в сфере контроля над вооружениями и укрепления доверия в военной области. При этом проигнорированы интересы союзников, выраженные требования ряда членов Конгресса США, авторитетные мнения американских и европейских экспертов, в том числе десятилетиями занимавшихся выполнением ДОН".

Также российский МИД подчеркивает, что о "нацеливании высокоточного оружия" заявляет страна, "с самого начала настаивавшая на открытии для наблюдательных полетов всей территории государства-участника (прежде всего, разумеется, СССР, а затем и России)".

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