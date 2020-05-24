Почему в автомобиле перестают втягиваться ремни безопасности

Водители со стажем наверняка сталкивались со следующей проблемой - ремни безопасности автомобиля начинают капризничать. Случается, что вам попросту не удается пристегнуться - механизм раскрутки будто заедает, и ремень не разматывается. Особенно сложно это сделать, если автомобиль находится в движении. А бывает наоборот - вы завершили поездку, отстегнулись, отпустили ремень, а он и не думает возвращаться "домой", на ролик. Причин таких казусов может быть несколько, давайте рассмотрим наиболее частые проблемные случаи.

Возможно, вы удивитесь, но наиболее частая причина отказа механизма скручивания и раскручивания ремня безопасности - банальная грязь. Поскольку за время эксплуатации водитель и пассажиры многократно хватаются за ремни, и их руки далеко не всегда бывают чистыми (после посещения АЗС, заливки омывайки, смены колеса и т.п.), ремни безопасности со временем засаливаются - начинают происходить банальные проскальзывания.

В этом случае далеко не всегда нужно вскрывать механизм замка ремня безопасности. В 90% случаев достаточно помыть сам ремень. Для этого оптимальнее всего ремень демонтировать, принести домой, вымыть с применением моющих средств, а затем высушить. Как вариант, очистку можно произвести и не снимая узел, где-нибудь на даче или в гараже. В последнем случае просто разматываем ремень, фиксируем его стальную застежку на каком-нибудь крючке или зажиме, после чего моем ремень и для сокращения времени процедуры сушим его феном. В большинстве случаев работоспособность механизма возврата ремня восстановится.

Иногда фиксатор ремня безопасности не срабатывает из-за сильного мороза. Особенно это актуально для старых автомобилей, с неудовлетворительной изоляцией механизма. Вопрос в этом случае решается частичной разборкой узла, смазыванием и герметизацией корпуса. Для этого воспользуйтесь специальным составом, приобрести который можно в любом магазине автотоваров. Распылите его как можно ближе к механизму, после чего подвигайте лентой, чтобы устройство разработалось.

Однако случаются и совсем запущенные случаи, когда механизм возврата ремня сильно заржавел или забился грязью и пылью. При таком раскладе лучше всего обратиться к специалистам - в автосервисе механизм демонтируют, разберут, почистят или, что вероятнее, заменят на новый. В последнем случае, правда, придется раскошелиться. Причем если на бюджетных ценник за замену механизма может не превысить 3 тыс. рублей, то в дорогих машинах сумма ремонта может быть на порядок большей.

Как вариант можно произвести ремонт и чистку механизма своими силами, благо в интернете выложено много пошаговых инструкций и видеообзоров. Для этого вам понадобятся плоские и крестообразные отвертки и накидные ключи. Общая рекомендация следующая - разобрав катушку ремня безопасности и добравшись до трущихся деталей, удалите загустевшую смазку, которая наверняка препятствует четкой работе блокирующего механизма. Как вариант - на этом этапе работ можно использовать "волшебную" смазку WD-40 (недавно "РГ" подробно писала от нюансах использования этого средства), которая устранит грязь и ржавчину. После этого используйте новую морозостойкую смазку Циатим201 или ее аналог, силиконовую смазку или за неимением вышеназванного - обычный солидол.

Кроме того, чтобы исключить эксцессы и добиться максимально четкой работы механизма, следует подогнуть скобу - медную лапку, на которую воздействует шарик. Речь о специальном шарообразном элементе, который отвечает за фиксацию. Он перемещается через рычажки, цепляясь за шестеренки катушек. Иными словами, дайте шарику чуть большую свободу, уменьшив угол сгиба лапки. Гнуть нужно до такой стадии, чтобы при вертикальном положении катушки фиксатор не входил в зацепление с зубцами катушки.

Если промывка ремней безопасности и ремонт или смазывание механизма своими силами не дали результата, остается один выход - заменить узел. Мешкать с этим не стоит, так как ремни являются важным слагаемым безопасности езды и веская причина для штрафа.