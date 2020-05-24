В мире
24.05.2020 10:02
Текст: Юрий Сизов

Президент Беларуси поздравил Патриарха Кирилла с днем тезоименитства

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Сергей Гунеев/РИА Новости

Уверенность в поддержке главой Русской православной церкви укрепления дружбы народов Беларуси и России выразил Александр Лукашенко в своем поздравлении, которое он направил Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в связи с днем тезоименитства. Об этом сообщила 24 мая пресс-служба главы государства.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Лукашенко призвал не расслабляться перед угрозами коронавируса

"На протяжении многих лет вы с достоинством следуете по избранному ответственному и благородному пути - пробуждаете в людях милосердие к ближним и любовь к своему Отечеству. Ваша подвижническая деятельность по сохранению вековых христианских традиций снискала заслуженное уважение в церковных и светских кругах многих стран мира", - говорится в тексте поздравления.

Президент выразил уверенность, что присущие Патриарху Кириллу духовная мудрость и богатый архипастырский опыт "будут и далее служить укреплению дружбы между братскими народами Беларуси и России".

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2020 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»