Президент Беларуси поздравил Патриарха Кирилла с днем тезоименитства

Уверенность в поддержке главой Русской православной церкви укрепления дружбы народов Беларуси и России выразил Александр Лукашенко в своем поздравлении, которое он направил Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в связи с днем тезоименитства. Об этом сообщила 24 мая пресс-служба главы государства.

"На протяжении многих лет вы с достоинством следуете по избранному ответственному и благородному пути - пробуждаете в людях милосердие к ближним и любовь к своему Отечеству. Ваша подвижническая деятельность по сохранению вековых христианских традиций снискала заслуженное уважение в церковных и светских кругах многих стран мира", - говорится в тексте поздравления.

Президент выразил уверенность, что присущие Патриарху Кириллу духовная мудрость и богатый архипастырский опыт "будут и далее служить укреплению дружбы между братскими народами Беларуси и России".