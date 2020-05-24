Очевидцы рассказали о перестрелке в ЖК "Ясный"

Перестрелка во дворе дома на юге Москвы продолжалась не менее 20 минут, сообщили ТАСС очевидцы конфликта.

Разборка началась на стоянке у ЖК "Ясный" в районе Каширского шоссе.

По словам свидетелей, на территории остановились две иномарки. Из одной вышли вооруженные люди и стали стрелять по оппонентам. Затем участники событий переместились за угол дома, и там перестрелка продолжилась.

Далее к подъезду подъехала Toyota Camry, из нее также вышли пассажиры с оружием. Услышав выстрелы, жильцы вызвали полицию. В этот момент оппоненты скрылись.

Как уже писала "РГ", задержаны четверо предполагаемых стрелков.

Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия, покушении на убийство и хулиганстве. Расследование взяла под контроль прокуратура.