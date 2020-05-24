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24.05.2020 13:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Верховный суд отменил приговор фермеру, которую обвиняли в мошенничестве

Текст: Татьяна Павловская
Коллегия по уголовным делам Верховного суда Кабардино-Балкарии отменила решение Чегемского райсуда, признавшего фермера из селения Нартан Джульетту Карданову виновной в подделке документов, и отправил дело на новое рассмотрение.

Как писала "РГ", весной 2018 года Карданова была обвинена в мошенничестве при получении субсидий на создание фермерского хозяйства "Ловушка для Джульетты", "РГ" от 04.11.2019 г. и "Строптивая Джульетта", "РГ" от 11.03.2020 г.) Эта история, наглядно иллюстрирующая неразбериху с предоставлением в Кабардино-Балкарии бюджетной помощи аграриям, вызвала в республике большой общественный резонанс. Свыше двух лет молодая женщина, кандидат наук, провела под судом и следствием. Грант по программе "Начинающий фермер" она получила еще в 2016 го. К этому времени у нее было небольшое хозяйство в селении Нардан. Она вместе с братьями с детства ухаживала за животными. Повзрослев, получила два высших образования, защитила кандидатскую диссертацию, преподавала в вузе, продолжая при этом заниматься сельским трудом.

Впервые отменен приговор из-за того, что осужденному не зачитали права

У Кардановой было небольшое подсобное хозяйство с восемью коровами. Грант понадобился, чтобы расширить его и приобрести скот. На выделенные один миллион 106 тысяч рублей она купила 15 голов КРС и занялась расширением фермы. В соответствии с требованиями программы взяла на работу двух человек, исправно платила им зарплату, отчисляла налоги. Поэтому вызов в райотдел полиции весной 2018 года стал для нее полной неожиданностью. Ей поставили в вину, что она, мол, умышленно скрыла факт преподавания в вузе, а также предоставила якобы поддельную справку об отсутствии задолженности по налогам. Джульетта опешила, ибо ни от кого ничего не скрывала и подделками не занималась. Однако следователь полиции дал делу ход, передав через посредника, что готов закрыть его ... за миллион рублей. О вымогательстве Карданова тут же проинформировала прокуратуру. После этого следователь полиции спешно уволился, однако дело строптивой фермерши довели до суда его коллеги.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Прокуратура обжаловала решение райсуда о прекращении уголовного дела сироты

Слушания под председательством Галины Пшуковой шли в Чегемском районном суде больше года. Кардановой предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), санкции которой предусматривают до десяти лет лишения свободы. Однако в ходе процесса надзорное ведомство кардинально поменяло позицию. Выступая в прениях, прокурор заявил, что признаков мошенничества в ее действиях нет, так как и скот, и ферма имеются. Но при этом обвинение в подделке документов с Кардановой почему-то не сняли. В результате ее приговорили к штрафу в размере 40 тысяч рублей, от выплаты которого тут же освободили из-за истечения срока давности правонарушения. По мнению фермера , "суд просто прикрыл мантией очевидные огрехи следствия". Джульетта заявила, что не намерена с этим соглашаться и будет добиваться своего полного оправдания. Уполномоченный по защите прав фермеров и малых форм хозяйствования в республике Жантемир Губачиков также потребовал прекратить уголовное преследование Кардановой.

22 мая ее апелляционную жалобу на решение Чегемского районного суда рассмотрела коллегия по уголовным делам Верховного суда Кабардино-Балкарии. "Прошу приговор... отменить как немотивированный, необоснованный и незаконный", - просила в ней Джульетта Карданова. По мнению ее адвоката Ирины Монастырловой, суд первой инстанции, необоснованно переквалифицировал обвинение с ч.4 ст.159 (мошенничество) на ч.3 ст.327 УК РФ (подделка документов), не описав мотивы изменения квалификации. "Суд в приговоре исключил квалификацию действий по ч.4 ст.159 УК, что могло бы повлечь вынесение оправдательного приговора, однако ее признали виновной в подделке документов, хотя обвинение по этой статье не было предъявлено ни на стадии предварительного следствия, ни в обвинительном заключении. Как заявил представитель надзорного ведомства, в суде первой инстанции были допущены не только процессуальные ошибки, но и нарушены конституционные права Кардановой. В результате Верховный суд отменил решение Чегемского районного суда и направил дело на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе.

Джульетта надеется, что теперь она будет, наконец, полностью оправдана.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария

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