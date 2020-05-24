В Челябинской области приступили к снятию ограничений

В Челябинской области с сегодняшнего дня снят ряд ограничений, введенных в регионе из-за пандемии коронавируса. Эпидемическую ситуацию в регионе удалось стабилизировать, сообщил в воскресенье губернатор Алексей Текслер.

По решению главы региона разрешены прогулки и занятия спортом на улице с соблюдением социальной дистанции. Кроме того, возобновят работу объекты розничной торговли непродовольственными товарами, с отдельным входом и площадью торгового зала до 400 квадратных метров. С 17.00 воскресенья дня открыты для посещения парки и скверы. В ближайшее время возобновится работа работающих на свежем воздухе аттракционов.

Вместе с тем, продолжает действовать обязательный масочный режим и соблюдение социальной дистанции в любых общественных местах.

- Больше двух месяцев у нас ушло на стабилизацию ситуации, - обратился к землякам Алексей Текслер. - Эти усилия, усилия каждого из нас, не должны быть напрасными. Важно понимать, любая вспышка, а по другим регионам мы это видим, может перечеркнуть все наши усилия. Вернуть нас назад. Нам всем нужно быть максимально ответственными. И тогда мы сможем думать о переходе на следующий этап снятия ограничений.

Как уже сообщала "РГ", в последние дни на Южном Урале установилась положительная динамика по COVID-19: снижается количество заболевших за сутки. Кроме того, достигнут высокий уровень охвата тестированием населения и есть необходимый запас свободных коечных мест на госпитальных базах региона. Все это позволило досрочно перейти к поэтапному снятию карантинных ограничений.

Кстати

На утро 24 мая в регионе выявлены 47 новых случаев коронавируса. Общее число выявленных заболевших достигло 2246. Из них выздоровели и выписаны из больниц 907 человек.