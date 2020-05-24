В Сети появилось больничное фото избитого бывшего мужа Лолиты

Появились подробности о состоянии попавшего в больницу пятого бывшего мужа певицы и актрисы Лолиты Дмитрия Иванова, тренера по сквошу.

Напомним. Артистка и тренер официально недавно развелись - в результате затянувшегося на год процесса, сопровождавшегося дрязгами.

Теперь Иванов оказался госпитализирован. Что подтвердил, но в подробности углубляться не стал, сославшись на запрет врачей разговаривать.

На что в СМИ возникли две самостийные версии ЧП - либо Иванов пострадал в ДТП, либо был "жестоко избит".

И вот KP.RU публикует фото жертвы и развернутый диагноз. Перечислив полученные сквошистом повреждения - сломана челюсть, выбиты зубы. Причем все действительно серьезно, и, чтобы восстановить челюсть, Иванову предстоит несколько операций.

Согласно медицинской выписке, которую приводит издание, Иванов находится в больнице с 16 мая, поступив туда с "тяжелыми травмами головы и живота" и первые три дня провел в отделении реанимации.

Когда же сквошиста перевели с интенсивной терапии в обычную палату, он принял журналиста и заверил, что не было никакого нападения, виной всему - несчастный случай. Да - с крайне неприятными последствиями. По словам фитнес-тренера, у него "только на лице шесть или семь переломов, не считая поломанных ребер". Причем главная проблема в том, что "челюсть съехала на четыре миллиметра", а вместо нёба у него - "сплошное мясо и обломки костей".

Как поделился сквошист, сейчас идут поиски опытного челюстно-лицевого хирурга, ведь "придется сделать 3D-проект черепа, с его помощью вставить внутрь пластину", говорит.

Всё сдвинувшееся должно встать на место примерно через полгода или чуть раньше. Но есть еще один крайне скверный нюанс - когда челюсть займет свою законное место, пластину придется извлекать обратно. И понадобится пластическая операция. Кроме того, предстоит вставить и зубы - у тренера выбиты три передних.

При этом что именно с ним произошло, причастна ли к истории бывшая жена и ее адвокат, пострадавший категорически отказался сообщать. Твердо настояв, что для него это "больше не тема для обсуждений". Он - официально разведенный мужчина, у него своя жизнь, и она "не касается бывших жен". А его текущее несчастье - "не тема для спекуляций и пиара".