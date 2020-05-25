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25.05.2020 11:00
Рубрика: Легковые авто

Большой кроссовер Hongqi: производство стартовало, премьера - в этом году

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autohome.com.cn Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

В Сети появились фото производственной версии флагманского кроссовера Hongqi: автомобиль запечатлели на сборочном заводе.

Отметим, что до сих пор неизвестно, как называется модель: концепт, представленный в прошлом году, имел индекс E115. Прототип оснащался электрической силовой установкой, предполагается, что в её состав входят пара электромоторов и тяговая батарея. Источники дают разные значения по запасу хода на одной зарядке: от 500 до 600 км. До 100 км/ч новинка разгоняется за 4 секунды.

Фото: Пресс-служба SsangYong.
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По длине Hongqi E115 превосходит BMW X7 и Range Rover: от бампера до бампера - почти 5.2 метра. Размер колёсной базы - 3250 мм.

Ранее "РГ" публиковала фото E115 без камуфляжа. Автомобиль сделали максимально похожим на концепт: узкие светодиодные ДХО, фары ярусом ниже, большая решётка радиатора с крупными вертикальными ламелями. Оформление стоп-сигнала напоминает другой автомобиль Hongqi - седан H9, который намерен конкурировать с топовыми моделями Mercedes, BMW и Audi.

Напомним, Hongqi - суббренд компании FAW, который специализировался на выпуске авто для партийной элиты КНР. Несколько лет назад был взят курс на массовый сегмент.

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