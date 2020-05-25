Большой кроссовер Hongqi: производство стартовало, премьера - в этом году

В Сети появились фото производственной версии флагманского кроссовера Hongqi: автомобиль запечатлели на сборочном заводе.

Отметим, что до сих пор неизвестно, как называется модель: концепт, представленный в прошлом году, имел индекс E115. Прототип оснащался электрической силовой установкой, предполагается, что в её состав входят пара электромоторов и тяговая батарея. Источники дают разные значения по запасу хода на одной зарядке: от 500 до 600 км. До 100 км/ч новинка разгоняется за 4 секунды.

По длине Hongqi E115 превосходит BMW X7 и Range Rover: от бампера до бампера - почти 5.2 метра. Размер колёсной базы - 3250 мм.

Ранее "РГ" публиковала фото E115 без камуфляжа. Автомобиль сделали максимально похожим на концепт: узкие светодиодные ДХО, фары ярусом ниже, большая решётка радиатора с крупными вертикальными ламелями. Оформление стоп-сигнала напоминает другой автомобиль Hongqi - седан H9, который намерен конкурировать с топовыми моделями Mercedes, BMW и Audi.

Напомним, Hongqi - суббренд компании FAW, который специализировался на выпуске авто для партийной элиты КНР. Несколько лет назад был взят курс на массовый сегмент.