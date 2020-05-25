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25.05.2020 17:02
Рубрика: Спорт

Леонид Федун продолжит лечение от коронавируса дома

Фото, видео: Максим Домчев
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун, который в начале мая был госпитализирован из-за заболевания коронавирусом, продолжит лечение в домашних условиях.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Федун заявил ТАСС, что пока еще не до конца вылечился от заболевания, однако рассчитывает в скором времени вернуться к работе.

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
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"Выписался, но еще не все хорошо, - сказал Федун. - Легкие поражены, но теперь буду долечиваться дома. Еще думаю две недели. Но попробую приступить к работе, и в клубе в том числе".

Федун был госпитализирован 7 мая. Через 10 дней он сообщил, что чувствует себя лучше, однако признался, что до полного выздоровления еще далеко.

Также стало известно о заболевании COVID-19 полузащитника "Спартака" Зелимхана Бакаева, который находится на самоизоляции. У него болезнь проходит без ярко выраженных симптомов. Другой игрок средней линии "красно-белых" Роман Зобнин уже переболел коронавирусом.

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