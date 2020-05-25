Марат Хуснуллин: Банки приняли более 80 тысяч заявок на ипотеку под 6,5%

- Программа ипотеки с господдержкой увеличила спрос на жилье, уже можно говорить о ее востребованности. Выдача первых кредитов под 6,5% началась 20 апреля, и, по состоянию на 21 мая, банками получено 84,5 тысячи заявок, из которых одобрили уже более 58 тысяч.

Российскими банками выданы ипотечные кредиты на сумму 36,5 млрд рублей. Самих же кредитов, по его словам, выдано 14,3 тысячи. Лишь в Москве уже оформлено более 2 тысяч кредитов.

Напомним, программа ипотеки по ставке 6,5% запущена по поручению Владимира Путина и будет действовать до 1 ноября. Ставка 6,5% сохраняется на весь срок кредита. Программа распространяется на жилищные займы до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн рублей в других регионах страны.