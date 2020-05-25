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Текст:   Любовь Проценко 
15:35 25.05.2020

Марат Хуснуллин: Банки приняли более 80 тысяч заявок на ипотеку под 6,5%

За месяц с момента старта программы банки приняли более 80 тысяч заявок на ипотеку под 6,5%, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он рассказал журналистам:
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Программа ипотеки с господдержкой увеличила спрос на жилье, уже можно говорить о ее востребованности. Выдача первых кредитов под 6,5% началась 20 апреля, и, по состоянию на 21 мая, банками получено 84,5 тысячи заявок, из которых одобрили уже более 58 тысяч.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Российскими банками выданы ипотечные кредиты на сумму 36,5 млрд рублей. Самих же кредитов, по его словам, выдано 14,3 тысячи. Лишь в Москве уже оформлено более 2 тысяч кредитов.

Напомним, программа ипотеки по ставке 6,5% запущена по поручению Владимира Путина и будет действовать до 1 ноября. Ставка 6,5% сохраняется на весь срок кредита. Программа распространяется на жилищные займы до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн рублей в других регионах страны.

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