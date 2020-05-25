МИД: США не предлагали РФ провести переговоры по Договору об открытом небе

Американская сторона не предлагала России провести переговоры в связи с решением США выйти из Договора по открытому небу. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Никаких предложений относительно переговоров со стороны США на сегодняшний момент не поступало", - цитирует дипломата РИА Новости. По его словам, Вашингтон официально уведомил о своем решении, и теперь все возникающие в этой связи вопросы должны решаться Консультативной комиссией, специальным органом, созданным именно для этого. "Мы находимся в рабочих контактах со всеми делегациями государств-участников Договора по открытому небу", - отметил Грушко.

По его словам, судьба договора будет решена на конференции стран-участниц. Она должна быть созвана в течение 1-2 месяцев, но пока никакой информацией по этому поводу Москва не располагает. Данное решение зависит от Венгрии и Канады - государств-депозитариев Договора по открытому небу.

"Видимо, это будет ключевой этап для определения судьбы договора в условиях, когда одна из стран из него выходит и соответствующим образом изымает с этим уходом большой район из зоны действия договора, а именно - территорию США", - заявил замминистра, добавив, что ситуация осложняется из-за пандемии коронавируса.

Интересно, что после выхода из Договора США не смогут претендовать на данные, собранные наблюдательными миссиями. "По договору любое государство-участник может запросить у другого государства-участника информацию о полете, то есть фотопленку​​​. Естественно, для третьих государств-не участников договора это не предусматривается. В противном случае это будет грубым нарушением тех обязательств, которые государства-участники берут на себя", - отметил Грушко.

Напомним, Договор по открытому небу был подписан в 1992 году представителями 23 государств-членов ОБСЕ. На сегодняшний день участниками договора являются 34 государства. Соглашение действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга, совершая облеты территорий в соответствии с регламентами наблюдательных миссий.

21 мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу. При этом он обвинил Россию в невыполнении своих обязательств.

В МИД РФ это предлог назвали надуманным. "Россия действовала строго в рамках его положений, никаких претензий в этом отношении к нам у американских коллег ранее не возникало. Очевидно, что теперь, испытывая острый дефицит аргументов в оправдание своих действий, противники ДОН были вынуждены прибегнуть к использованию этого надуманного тезиса", - констатировали в дипведомстве.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, США методично выходят из всех международных соглашений, которые мешают им в осуществлении собственных планов. При этом она напомнила, что ранее США покинули в одностороннем порядке договор по ПРО, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также заявили, что не намерены ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.