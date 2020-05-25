МПА СНГ заявила о недопустимости пересмотра итогов Нюрнбергского трибунала

О недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны, закрепленных в решениях Международного военного трибунала в Нюрнберге, говорится в обращении Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы.

В документе констатируется, что Великая Победа навечно вписана в историю всего мира. Она была достигнута общими усилиями многих стран, объединившихся для борьбы с агрессором, и народы СССР, его вооруженные силы сыграли решающую роль в разгроме нацизма.

"Народы наших стран проявили несокрушимую стойкость, невиданную силу духа, благородство и готовность прийти на помощь соседям в избавлении от нацистской чумы, - сказано в документе МПА. - Мы высоко ценим мужество народов стран антигитлеровской коалиции, всех, кто противостоял нацизму и внес свой вклад в достижение общей Победы".

Текст обращения размещен на сайте МПА СНГ. Его подписали главы парламентов Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана.

Совет МПА обращается к парламентам и правительствам стран Содружества, к международным организациям с призывом противостоять реабилитации нацистской идеологии, проявлениям агрессивного национализма и поддержать инициативу о признании Победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества, а памятников борцам с нацизмом во всех странах - всемирным мемориалом человечества.

"Мы подтверждаем, что страны Содружества верны принципам демократии, соблюдению прав человека и верховенства закона, укреплению стабильности в межгосударственных отношениях и выступают за открытый международный диалог для поддержания мира, процветания и безопасности народов", - отмечается в обращении.

Как уже информировал "СОЮЗ", в странах Содружества 2020-ый объявлен годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.