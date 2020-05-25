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25.05.2020 04:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Температура воздуха в Москве может повыситься до плюс 25 градусов

Текст: Ольга Игнатова
Пик потепления в столичном регионе придется на конец мая, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Ветер уже поменял направление на южное, поэтому с начала недели в Москве и области начнется долгожданное потепление. Но сразу же летняя погода не вернется. Процесс будет медленный. В понедельник и вторник днем максимум +18 градусов. В среду - понижение до +15. А, начиная с четверга, воздух начнет прогреваться до +22 градусов. Но это все равно ниже климатической нормы на пару градусов. В субботу и воскресенье будет по-летнему жарко: столбики термометров поднимутся до отметки +25 градусов. Это уже июньские значения.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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Ночью из-за облачности не холодно: средняя температура - 10-15 градусов. Но вот солнечное тепло по-прежнему в дефиците. В Москве и области будет преобладать облачная погода с небольшими осадками.

Ранее глава Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил "РГ", что этим летом возможны волны тепла и холода. "Температура воздуха может повышаться или понижаться в течение суток сразу на 10-15 градусов. Например, с плюс 25 градусов опуститься сразу до 10 градусов. И, наоборот, после 20 тепла может наступить 30-градусная жара", - уточнил синоптик.

В Гидрометцентре назвали аномальными майские холода в Москве
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