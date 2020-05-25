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25.05.2020 04:27
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Прокуратура Сахалина проверит фото министра экологии с утками

Текст: Артем Красиков

Прокуратура Сахалинской области проверит законность отстрела уток, изображенных на фотографии министра экологии региона Владимира Корнева.
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Заявление уже передано в надзорный орган, результаты должны быть известны в течение недели, сообщает пресс-служба правительства субъекта.

Ранее Владимир Корнев опубликовал на своей странице в Instagram фото, на котором он держит в руках двух птиц, сбоку виден полный патронташ. Охота на острове разрешена с 15 по 24 мая. В день одному человеку можно подстрелить два гуся и пять селезней. Отстрел самок запрещен.

Напомним, что 17 мая мэра города Оха Сергея Гусева уличили в браконьерстве при охоте на уток. Спустя несколько дней губернатор Сахалина Валерий Лимаренко выразил ему недоверие и обратился в суд с просьбой о досрочном прекращении его должностных полномочий.

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