Бастрыкин взял на контроль дело кисловодской матери-вегетарианки

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование громкого уголовного дела, возбужденного против матери-вегетарианки из Кисловодска, которая довела свою малолетнюю дочку до истощения. Об этом говорится в информации, которая опубликована на официальном сайте СК.

Напомним, об этой истории стало известно в декабре прошлого года, когда 46-летняя жительница Кисловодска попала в больницу со своей полуторагодовалой дочерью. У ребенка медики диагностировали сильное истощение и анемию. Весила она в два раза меньше нормы - всего шесть килограммов, не могла ходить и разговаривать.

Врачи предложили женщине сделать переливание крови ребенку, но мать написала письменный отказ, так как не доверяла этой процедуре. Тогда в больнице обратились в органы опеки и попечительства, а также к правоохранителям.

Девочку у женщины отобрали и отправили в стационар. На мать завели уголовное дело по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

В развернувшуюся в соцсетях бурную дискуссию вступил и глава Ставрополья Владимир Владимиров. На своей странице в Instagram он согласился: разлучать мать и дочь - действительно, ужасно, но добавил: "Еще хуже этого тот факт, что ребенок из-за жизненных убеждений мамы доведен до критического состояния".

В итоге решением Кисловодского городского суда мать-вегетарианку ограничили на полгода в родительских правах.

- На полгода мать ребенка ограничена в правах, если за это время она изменит свое отношение к тому, как надо обращаться с ребенком, будет иначе подходить к питанию, то права будут восстановлены, - говорится в сообщении.

В свою очередь Александр Бастрыкин поручил принять исчерпывающие меры к оперативному и всестороннему расследованию этого уголовного дела.