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25.05.2020 15:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье возбудили третье дело против экс-министра

Текст: Михаил Сухарев

Следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю начало еще одно уголовное дело против бывшего министра строительства и архитектуры региона Алексея Когарлыцкого. Как сообщили в пресс-службе ведомства, это уже третье уголовное дело в отношении экс-чиновника.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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- Когарлыцкий подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, он увеличил объем работ по государственному контракту на строительство нового корпуса краевой детской клинической больницы на 1,7 миллиона рублей. Средства были перечислены на счет организации, что повлекло за собой их хищение, - говорится в сообщении СУ СК России по Ставропольскому краю.

Контракт на разработку проектной документации для строительства корпуса больницы уже был заключен на сумму 17 миллионов рублей. По версии следствия, еще 10 процентов от этой суммы были выделены якобы на разработку проекта для строительства теплого перехода между существующим корпусом и новым, но в основном проекте такой переход уже был предусмотрен.

Как сообщалось ранее, на бывшего министра уже заведены уголовные дела по другому эпизоду превышения должностных полномочий и по статье "Получение взятки". По данным следствия, за заключение одного из строительных контрактов с определенной фирмой Когарлыцкий получил Porsche Cayenne S, стоимостью 7 миллионов 850 тысяч рублей. В ноябре 2019 года чиновника заключили под стражу на время расследования уголовного дела.

Все три дела будут объединены в одно производство, сейчас следователи собирают доказательства.

Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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