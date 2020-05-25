Вологодский суд приговорил мужчину к 13 годам колонии за убийство дочери

Вологодский областной суд вынес приговор 28-летнему мужчине, который в январе нынешнего года убил свою полуторагодовалую дочь. Об этом в понедельник сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Как уже писала "РГ", убийство произошло в селе Шуйское Междуреченского района. Вечером 13 января подозреваемый выпивал дома вместе со своей супругой. Между ними случился конфликт. Молодой мужчина ударил по голове свою малолетнюю дочь и ушел из дома.

О том, что девочка мертва, он узнал от жены. Подсудимый положил тело ребенка в машину и отвез в Вологду, где оставил ее в автомобиле у одного из предприятий. Выяснилось, что отец, а в семье воспитывалось пятеро детей, постоянно избивал девочку. На ее теле зафиксировали множественные кровоподтеки и ссадины в области головы, груди, спины и на руке разной давности. Всего - около 20. Следком возбудил уголовное дело по статьям 105 УК РФ - убийство малолетнего ребенка и 117 УК РФ - истязание несовершеннолетнего.

На судебном заседании мужчина вину не признал. Заявлял, что супруга его оговаривает, так как относится к нему безразлично. Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на один год.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.