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25.05.2020 10:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинске завели еще одно дело о хищениях при строительстве театра

Текст: Михаил Пинкус

В Челябинске возбуждено еще одно уголовное дело в рамках расследования хищений бюджетных средств на строительстве вспомогательного здания государственного академического театра оперы и балета имени М.И. Глинки. Действия осуществлявших приемку объекта чиновников регионального минстроя и ОГКУ "Челябоблинвестрой" квалифицированы по статье о превышении должностных полномочий, сообщили в понедельник в прокуратуре области.

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Как уже сообщала "РГ", здание строилось к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года. Во время проверки выяснилось, что в рамках исполнения госконтракта были приняты и оплачены фактически невыполненные работы, а также отсутствующая офисная мебель на сумму более 920 тысяч рублей. В ходе расследования уголовного дела о мошенничестве в крупном размере размеры причиненного ущерба уточнили - поданным прокуратуры речь идет о сумме более одного миллиона рублей. Причем, кроме подрядной организации теперь за него предстоит отвечать и чиновникам.

- Материалы проверки направлены в Следственное управление СК по Челябинской области для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц, где по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело о превышение должностных полномочий.

Добавим, что санкцией этой статьи предусмотрено наказание на срок до четырех лет лишения свободы.

Ранее прокуратура выявила хищения в размере 250 миллионов рублей при строительстве общественно-делового центра, также возводимого к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года. Были возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве, злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации и халатности с причинением особо крупного ущерба.

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