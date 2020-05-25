Volvo привезла в Россию новый бренд

Recharge - именно так называется новый бренд, который включает в себя электрифицированные версии моделей Volvo. В России в этом году Volvo Recharge будет представлен двумя автомобилями, оснащенными силовой установкой Twin Engine plug-in hybrid: Volvo ХС90 Т8 и Volvo XC60 T8. Как отмечает шведский автопроизводитель, в 2021-2025 годах линейку бренда ждет дальнейшее расширение.

Volvo XC60 T8 предлагается от 5 559 000 рублей. Volvo ХС90 Т8 стоит от 6 466 000 рублей.

Напомним, Volvo объявила об одной из наиболее крупномасштабных в мировой автоиндустрии программ в борьбе с глобальными климатическими изменениями. В рамках этой стратегии уже к 2025 году марка планирует сократить "углеродный след" от своей деятельности на 40% и довести долю продаж полностью электрических версий моделей до 50% от общего объема, а к 2040 году - достигнуть статуса компании, имеющей нулевое влияние на экологию.

Ранее сообщалось, что все новые автомобили Volvo теперь имеют ограничение максимальной скорости до 180 км/ч. Также каждая машина шведской марки будет оснащаться новой системой Care Key, которая позволит клиентам самостоятельно устанавливать дополнительные ограничения максимальной скорости в случае передачи автомобиля кому-либо из членов семьи или более юным и менее опытным водителям.

Кстати, руководитель Volvo Хокан Самуэльссон предсказал скорый закат автомобилей с ДВС.