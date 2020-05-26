ГАЗ-3103. Очень красивая "Волга", которая в серию так и не пошла

В середине мая мы рассказывали об уникальной "Волге" ГАЗ-3104, урезанной версии модели -3105. Теперь в Сети вспомнили следующее поколение "Волги" под заводским индексом -3103.

Новое поколение снятой с производства ГАЗ-3105 завод впервые представил в далёком 1998 году. Тогда ГАЗ разработал сразу два варианта - переднеприводный ГАЗ-3103 и полноприводный ГАЗ-3104. Данные индексы уже использовались ранее.

По задумке -3103 должна была соответствовать всем требованиям того времени. Седан имел колёсную базу в 2820 мм, салон на 30 см длиннее ГАЗ-3110 и багажное отделение вместимостью до 700 литров. Автомобиль казался несколько солиднее своих предшественников с сильно наклонённым ветровым стеклом с двойной кривизной.

Салон модели отличался повышенным уровнем комфорта. Внутри располагался кондиционер, новомодная аудиосистема, а также кресла, стёкла и боковые зеркала с электроприводом. Оптику прототип получил от Hella, приборную панель от VDO, сиденья от Lear.

В качестве основного силового агрегата предлагался 2,3-литровый "атмосферник" ЗМЗ-406 мощностью 150 л.с. Прототип разгонялся до 100 км/ч за 11,5 секунды, максимальная скорость составляла 210 км/ч. Также планировалось устанавливать дизельный мотор, изготовляемый по лицензии компании Steyr. Коробка - пятиступенчатая "механика".

ГАЗ-3103 оснащался задней независимой пружинной подвеской, передней независимой подвеской на пружинах и двойных поперечных рычагах с подрамником, реечным рулевым управлением с гидроусилителем, дисковыми тормоза по кругу с передними вентилируемыми.

Несмотря на то, что над созданием -3103 и -3104 в период с 1996 по 2000 годы велись активные работы, в серию "Волги" так и не пошли по разным причинам.