ГАЗ-3103. Очень красивая "Волга", которая в серию так и не пошла

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ГАЗ-3103 Волга. ГАЗ-3103 Является одним из прототипов «Волги». Автомобиль оснащался двигателем ЗМЗ-406. 2.3L мощностью 150л.с. Передняя подвеска располагалась на двойных поперечных рычагах. Двигатель и нижние рычаги подвески крепились к подрамнику, который, в свою очередь, соединялся с кузовом через упругие подушки. Модель имела реечное рулевое управление с гидроусилителем. Прототип "Волги" имел максимальную скорость 210км/ч , а разгон до сотни занимал 11.5 сек. Кроме того, прототип новой «Волги» имел дисковые тормоза, при этом передние диски были вентилируемыми. Автомобиль был создан несколько длиннее своих предшественников и имел сильно наклонённое назад ветровое стекло с двойной кривизной. Крыша ГАЗ-3103 была значительно длиннее крыши ГАЗ-3110 «Волга», благодаря такому решению салон машины стал длиннее на целых 30 сантиметров, а её багажник мог вместить в себя 700 литров груза. Всего же было создано два варианта ГАЗ-3103: с полным приводом и передним . Оба варианта в серию не пошли по разным причинам. ________________________________ #volga21 #21volga #волга21 #21волга #волга24 #газ24 #волгагаз24 #сделановссср #реставрацияавто #ретроавто #авторетро #автоссср #газ3105 #volga24 #volga21 #gaz24 #gazvolga24 #oldtimer #броня #retroauto #autohistory #volgacar #gaz24volga #volga #luxurycars #Классика #пневма #газ3103 #ussr #ссср
В середине мая мы рассказывали об уникальной "Волге" ГАЗ-3104, урезанной версии модели -3105. Теперь в Сети вспомнили следующее поколение "Волги" под заводским индексом -3103.
Новое поколение снятой с производства ГАЗ-3105 завод впервые представил в далёком 1998 году. Тогда ГАЗ разработал сразу два варианта - переднеприводный ГАЗ-3103 и полноприводный ГАЗ-3104. Данные индексы уже использовались ранее.
По задумке -3103 должна была соответствовать всем требованиям того времени. Седан имел колёсную базу в 2820 мм, салон на 30 см длиннее ГАЗ-3110 и багажное отделение вместимостью до 700 литров. Автомобиль казался несколько солиднее своих предшественников с сильно наклонённым ветровым стеклом с двойной кривизной.
Салон модели отличался повышенным уровнем комфорта. Внутри располагался кондиционер, новомодная аудиосистема, а также кресла, стёкла и боковые зеркала с электроприводом. Оптику прототип получил от Hella, приборную панель от VDO, сиденья от Lear.
В качестве основного силового агрегата предлагался 2,3-литровый "атмосферник" ЗМЗ-406 мощностью 150 л.с. Прототип разгонялся до 100 км/ч за 11,5 секунды, максимальная скорость составляла 210 км/ч. Также планировалось устанавливать дизельный мотор, изготовляемый по лицензии компании Steyr. Коробка - пятиступенчатая "механика".
ГАЗ-3103 оснащался задней независимой пружинной подвеской, передней независимой подвеской на пружинах и двойных поперечных рычагах с подрамником, реечным рулевым управлением с гидроусилителем, дисковыми тормоза по кругу с передними вентилируемыми.
Несмотря на то, что над созданием -3103 и -3104 в период с 1996 по 2000 годы велись активные работы, в серию "Волги" так и не пошли по разным причинам.