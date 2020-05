ГАЗ продолжает патентовать семейство новых "ГАЗелей"

Группа ГАЗ продолжает защищать охранными документами модификации "ГАЗели" нового поколения, которая имеет в названии приставку NN (Next Next или New Next). В дополнение к ранее запатентованным низкопольному автобусу и бортовому грузовику, зарегистрированы следующие модификации:

- бортовой грузовик с двухрядной кабиной,

- цельнометаллический фургон (ЦМФ),

- фургон-комби,

- микроавтобус на базе ЦМФ.

Заметим, что ГАЗ вживую представлял только два варианта NN - это бортовой грузовик и низкопольный каркасный автобус (их показали на выставке Comtrans 2019). Последний в мае 2020 года поступил в продажу под именем GAZelle City и стал первым серийным вариантом NN.

NN - это глубоко модернизированная версия нынешнего "Некста". Снаружи его отличают новое оперение с травмобезопасной для пешеходов панелью капота, другой бампер, решетка радиатора и крылья, а также совершенно новые фары (линзовые, светодиодные).

Фото: База данных ФИПС.

NN также должна получить полностью новый интерьер - с современной архитектурой передней панели, более комфортабельным креслом водителя (20 видов регулировок), медиасистемой с 9-дюймовым сенсорным дисплеем и другим оборудованием. В оснащении главным новшеством должен стать комплекс систем помощи водителю ADAS.

Под капот новой "ГАЗели" будут ставить турбодизель Volkswagen EA189 с системой впрыска common rail (объем - 2,0 л, мощность - 136 л.с., крутящий момент - 240 Нм). Его планируют сочетать с новой 6-ступенчатой МКП собственной разработки или с фольксвагеновской роботизированной коробкой передач DSG. В гамме "ГАЗели NN" будут и привычные по нынешней линейке модификации - с моторами УМЗ Evotech (бензин или бензин+пропан-бутан) и турбодизелем Cummins/Huadong ISF.

Вместе с "ГАЗелями NN" Горьковский автозавод запатентовал модернизированную версию классического "Соболя" 4WD - его также можно было видеть на Comtrans-2019. Снаружи автомобиль имеет оригинальное оперение в стиле NN, измененные задние фонари, пластиковые расширители задних колесных арок.

Производство "ГАЗелей NN" должно начаться в 2021 году.