МИД разъяснил суть Договора по открытому небу, из которого вышли США

Правда ли, что Договор был больше выгоден российской стороне? На Смоленской площади напоминают, что прошло девять лет, прежде чем РФ его ратифицировала, на чем как раз настаивали страны Запада. "Открытие нашей территории для наблюдения с воздуха было очень непростым решением, тем более что Россия обязана принимать значительно большее число полетов, чем любое другое государство-участник", - отмечают в МИД. За все время действия этого соглашения наша страна приняла более 500 наблюдательных миссий. При этом США проводят самостоятельно или вместе с партнерами фактически в два раза больше полетов над Россией, чем Россия над США. В год Вашингтон допускает примерно 5-6 пролетов российской авиации над своей территорией.

Примечательно, что договор позволяет заинтересованным странам обмениваться чувствительной информацией, в том числе полученной над российскими объектами. При этом "страны НАТО друг над другом не летают, и нам приобрести соответствующие материалы не у кого", отмечают в дипведомстве. Однако Москва всегда настаивала на пользе Договора для всех, кто его подписал и ратифицировал.

МИД прокомментировал и заявления госсекретаря США Майка Помпео о том, что для наведения своего высокоточного оружия Россия якобы осуществляет с воздуха аэросъемку "критической инфраструктуры" США и стран ЕС. В Москве напомнили, что в свое время именно американцы настояли на том, чтобы для наблюдательных полетов была доступна целиком, без изъятий, территория каждой страны - с прицелом изначально на разведку над СССР, а затем РФ. "Что касается США, то поверьте, в ходе своих наблюдательных полетов над Россией они фотографируют не только парки и пляжи, но и немалое число других объектов, в том числе гражданской инфраструктуры. Наверное, Вашингтон мог бы поделиться соответствующим перечнем, заодно освежив его в своей памяти", - напомнили в МИД.

В МИД рассказали о режиме полетов над Калининградской областью, к которому есть претензии у американской стороны. В министерстве напомнили, что право совершать наблюдательные полеты с аэродрома открытого неба Кубинка на дальность до 5500 километров западные партнеры использовали в 2012-2014 годах для полетов именно над Калининградской областью, которую "многократно пересекали вдоль и поперек". К слову, это создавало серьезные проблемы для функционирования международного аэропорта Храброво. Переговоры об оптимизации формата успехов не принесли, поэтому РФ была вынуждена установить максимальную дальность для полетов над своим самым западным регионом в пределах 500 километров. Однако условий договора это требование не нарушало, как и не снижало эффективности наблюдений. Кроме того, в МИД напомнили, что США первыми ввели такой режим в отношении своего полуэксклава - Аляски.

Другие подробности о Договоре, который вызвал бурную дискуссию в среде военных и гражданских специалистов по обе стороны Атлантики, можно прочитать на сайте российского МИД.