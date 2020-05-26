МИД: Россия продолжит добиваться посещения центра Лугара в Грузии

Россия продолжит работать с США и Грузией, чтобы получить внятный ответ на вопросы относительно Исследовательского центра Р.Лугара, говорится в комментарии МИД РФ.

В ведомстве напоминают, что грузинская сторона не отреагировала на ноту по вопросам возможного посещения этого объекта, направленную в июне 2019 года.

"Видим целесообразность организации посещения Центра российскими экспертами только при предоставлении гарантий доступа во все лабораторные корпуса..., что позволит обеспечить его реальную проверку. А не стать частью очередной американской пиар-кампании по сокрытию истинной направленности работ, проводимых биологами военного ведомства США вблизи российских границ", - сообщили в МИД.

Министерство ссылается на данные, что американские военные финансируют исследования на территории Центра. При этом Вашингтон уклоняется от раскрытия информации, чем конкретно занимается эта лаборатория у российских границ.

Например, ранее отмечалось, что на базе центра проходят исследования по применению насекомых как разносчиков инфекций, а в США уже запатентован беспилотник, способный перемещать зараженных комаров. "Очевидно, что такие "изобретения" противоречат и духу, и букве КБТО (Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия - прим. "РГ")", - указывают дипломаты.

В ведомстве отмечают, что некая группа международных экспертов посещала Центр в ноябре 2018 года, однако программа визита не предусматривала верификацию этого объекта, а под подготовленным по итогам посещения докладом не стоит ни одной подписи.

В апреле посольство США на Украине подтвердило наличие американских биолабораторий в этой стране. При этом дипломаты опровергли данные запроса от украинских депутатов, указавших, что с этих объектов происходили утечки опасных вирусов.