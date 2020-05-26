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26.05.2020 11:00
Рубрика: Легковые авто

Новый Skoda Rapid подешевел сразу после старта продаж

Текст: Валерий Карташов

Skoda Rapid нового поколения начал появляться у дилеров в текущем месяце. Чехи решили временно снизить цены на модель в рамках программы Start Edition.

Если лифтбек в самой доступной комплектации Entry (без кондиционера) по-прежнему стоит 792 000 рублей, то версии Active и Ambition подешевели на 25 тысяч рублей.

Теперь Active с 1,6-литровым двигателем (90 л.с.) и МКП предлагается за 804 000 рублей, а Ambition обойдётся уже в 874 000 рублей. В этом исполнении добавляются противотуманные фары, круиз-контроль, подогрев передних сидений и боковых зеркал, боковые подушки безопасности, два задних разъема USB-C, сервисы Apple Car Play с Android Auto.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Самая дорогая версия Style и вовсе оснащается шестиступенчатой автоматической трансмиссией без доплаты в 50 тысяч рублей. Топовая комплектация с "автоматом" стоит как с "механикой" - 1 075 000 рублей. В Style устанавливается полностью светодиодная оптика, климат-контроль, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, двухспицевый мультируль с кожей, система автоторможения, задний парктроник, датчики дождя и света.

Запущенная программа Start Edition затронула также и пакеты опций. Для Ambition с набором из двухспицевого рулевого колеса, дисплея Maxi Dot, центрального подлокотника и задних датчиков парковки цены снижены до 13 600 рублей (было 27 800 рублей). Для Style ранее пакет стоил 20 600 рублей, сейчас 16 300 рублей. За эту сумму автомобиль можно дооснастить противоугонной сигнализацией, передними парктрониками и сиденьями с регулировкой по высоте.

Специальная программа поддержки клиентов Skoda будет действовать "в сложный период пандемии".

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#Skoda