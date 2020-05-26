Определен срок, когда безработица вернется к докризисному уровню

Первые в группе риска

О том, люди каких профессий попадут в зону риска из-за кризиса, вызванного коронавирусом, много писали. Александр Львович, кому же придется труднее всего?

Александр Сафонов: Самые большие угрозы роста безработицы связаны с секторами, которые оказывали услуги населению. То есть работали исключительно на платежеспособный спрос населения. В основном - на средний класс.

Это, в первую очередь, работники общепита. Ассоциация рестораторов России уже дала прогноз, что до 71 процента кафе и ресторанов может не вернуться на рынок в связи со сложившимися обстоятельствами. Понятно, что это крайние оценки. Но предположить, что 40 процентов точек общепита могут быть закрыты, это вполне реально.

И, скорее всего, начнут закрываться те точки, которые были связаны с большой занятостью. Это не проходные шашлычные, где один человек и у плиты, и на раздаче. Не фастфуд. А кафе и рестораны, то есть, в первую очередь, за бортом занятости останутся официанты, работники кухни, подсобные рабочие.

Следующий сегмент связан со спортом. Это фитнес-центры. Они какое-то время продержатся на уже проданных абонементах. Но к концу года можно предположить, что количество людей, которые там работают, сократится процентов на 30, как минимум. А это 200 тысяч человек.

Мы увидим, что эта тема перекинется и на культурно-массовые мероприятия. Люди будут меньше тратить деньги на кинотеатры и театры. Поэтому здесь под вопросом занятость актеров, особенно тех, кто работает в частных организациях. Поэтому и там возможны сокращения. Но в меньшем масштабе, чем в сфере массового оздоровления и спорта.

Признаться, думала, на первое место вы поставите торговлю.

Александр Сафонов: Безусловно, мы увидим сокращение занятости и в торговом секторе. Но не в таком масштабе.

Если платежеспособный спрос населения просядет на прогнозируемые 19 процентов, то, конечно, придется оптимизировать складские помещения, торговые залы, сокращать персонал. Но это коснется не всей отрасли. Главным образом, удар придется по крупным сетевым компаниям, связанным с продажей долгосрочных товаров, таких как мебель, электроника. Затронет и торговлю одеждой. У них будет очень сильная конкуренция с онлайн платформами. Интернет-торговля значительно дешевле, с точки зрения логистики, персонала. По предварительным прогнозам, может оказаться вне занятости процентов 10 работников офлайн торговли.

Есть еще один сектор в зоне риска, о котором сегодня почти не говорят. Это частное строительство, например, загородных домов. В этом секторе тоже немало людей занято, в большинстве, к сожалению, они работают по-серому. Но страдать от безработицы будут, как все.

Такси расстроит дважды

Эксперты еще прогнозируют серьезную безработицу среди таксистов.

Александр Сафонов: Работники всех транспортных услуг - в зоне риска, не только таксисты.

Загрузка транспорта всегда по объему соответствует производству и товарообороту. Если они сокращаются, то и транспортные услуги сокращаются. В первую очередь, грузоперевозки автомобильным транспортом.

Безусловно, мы столкнемся с тем, что здесь значительная доля граждан окажется безработной.

Для рынка труда особенно чувствительно будет снижение рабочих мест для таксистов. До пандемии в условиях стабильной экономики и постепенного нарастания доходов населения такси играло роль демпфера. Оно помогало аккумулировать безработных, которые временно могли обрести работу и заработок пока ищут себе место по специальности. Или на время обучения, например, для повышения квалификации. Сейчас такого демпфера не будет.

Ну хоть за курьеров можно порадоваться? Они сегодня на пике востребованности.

Александр Сафонов: Порадуйтесь за них сейчас. Запрос работодателей на курьеров, связан исключительно с карантинными мероприятиями.

Как только это исчезнет, пойдет на убыль потребность в доставщиках обедов, завтраков и ужинов. Также на эту сферу занятости начнет давить снижающийся потребительский спрос. Падающие денежные доходы населения приведут к тому, что люди будут меньше заказывать товаров на дом. Так что я очень пессимистически смотрю на дальнейшие перспективы курьеров.

Трудно, но не трагично

Александр Львович, а сейчас какая статистика по безработице? Насколько она выросла?

Александр Сафонов: Официально зарегистрированная безработица выросла, по данным Минтруда России, до 1,7 миллиона человек. На конец марта эта цифра была на миллион меньше.

Общая безработица сейчас достигает 5-5,5 миллиона человек. На конец первого квартала - 3,5 миллиона.

Но есть еще и административные отпуска, когда работник не уволен, но не работает и не получает зарплату. Это цифра никак не меньше показателей за предыдущие годы. Есть оценка, что она составляет в 1,2 миллиона человек, но, скорее всего, в пределах до двух миллионов.

И как долго вся эта трясучка на рынке труда продлится?

Александр Сафонов: К сожалению, не получится проскочить пик безработицы в этом году. Но уже к концу 2021 года у нас есть шансы вернуться к показателям, которые были до кризиса, вызванного пандемией.

Учитывая ту социальную помощь, которую сегодня государство оказывает россиянам, этот путь к восстановлению рынка труда не будет трагическим. Трудным - да, безусловно! Но не безвыходным.

Продолжение интервью читайте в ближайших публикациях "Российской газеты".

В предыдущих публикациях речь шла о том, как вести себя, потеряв работу, а также о двух сценариях роста безработицы и снижения зарплат. И еще эксперт назвал самые востребованные профессии после пандемии и в ближайшие годы.

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