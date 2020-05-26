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26.05.2020 11:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Чукотке завели дело по факту крушения вертолета Ми-8

Текст: Юлия Гарднер

Уголовное дело по факту катастрофы вертолета Ми-8 ВКС России возбуждено военным следственным отделом СУ СК РФ по Анадырскому гарнизону. Оно расследуется по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним.

Фото: vesti.ru
Падение вертолета Ми-8 на Чукотке попало на видео

Воздушное судно упало сегодня около 12 дня по местному времени при выполнении учебно-тренировочного полета. После столкновения с землей вспыхнул пожар, погибли все четыре члена экипажа, находившихся на борту.

"В настоящее время производятся осмотр места происшествия, выемка предполетной документации и образцов топлива", - сообщается на сайте СК РФ.

Уточняется, что Ми-8 принадлежал войсковой части 42838, а упал на аэродроме войсковой части 75715-А, который находится в поселке Угольные Копи. Предварительной причиной трагедии Минобороны РФ назвало техническую неисправность. В связи с этим всем военным Ми-8 в Чукотском автономном округе запретили летать на одни сутки, до установления обстоятельств происшествия.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО

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