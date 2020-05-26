Крупный пожар в поселке под Самарой перекинулся на поле камыша

Крупный пожар в поселке Яицкое под Самарой был локализован в 11.45 по местному времени. Но огонь перекинулся на поле сухого камыша примерно в два гектара. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко.

Сейчас сотрудники МЧС региона, а также 50 военнослужащих спасательного центра того же ведомства тушат природный пожар.

- Район безводный. Для тушения пожара 11 домов были привлечены дополнительно 14 бойлеров. В результате сильного ветра был разлет продуктов горения. В итоге загорелось поле с сухим камышом на расстоянии примерно 500 метров от строений, которые мы тушили. Сейчас природное возгорание - на площади около двух гектаров. Сил и средств для тушения достаточно, - пояснил глава ведомства.

Олег Бойко также рассказал, что в селе Лопатино администрация района подготовила пункт для временного размещения погорельцев на 50 человек. Оказывается, только два дома из 11 были официально зарегистрированы. Остальные спасатель назвал "домами-строениями". По предварительной информации, в сгоревших домах жили и были зарегистрированы около сотни сельчан.