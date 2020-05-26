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26.05.2020 09:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ижевске избившая сверстницу девочка получила два года колонии

Текст: Яна Шамаева

В Ижевске осудили 17-летнюю девочку, которая избила сверстницу и вымогала деньги у школьников. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

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Напомним, случай произошел 29 сентября 2019 года в лесу по улице Салютовской. Драка, видео, которой опубликовали в соцсетях, проходила в присутствии группы других подростков.

Позже выяснилось, что подобные преступления девушка совершала уже не раз. В 2018 году ее осудили за разбой. В 2019 году в разное время она избила на улице двух 10-летних мальчиков, у одного украла 200 рублей, у другого тоже потребовала отдать все деньги.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по статье 116 УК России "Побои", пункту "г" части 2 статьи 161 "Грабеж" и пункту "в" части 2 статьи 163 "Вымогательство".

Суд назначил ей наказание в виде двух лет в воспитательной колонии.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск

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