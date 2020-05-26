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26.05.2020 12:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Выборге по делу о гибели при пожаре восьми человек задержали чиновницу

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

В городе Выборге Ленинградской области задержана начальница отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Чиновницу обвиняют в халатности, ей вменяют то, что она вовремя не обратила внимание на условия, в которых живет семья с шестью детьми. В конце апреля дети и их родители погибли при пожаре.

Фото: iStock
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Как сообщает Следственный комитет по Ленинградской области, выяснилось, что комиссия по делам несовершеннолетних еще в 2018 и 2019 году разбиралась с тем, как живет эта семья. В марте прошлого года сотрудники комиссии приходили домой к семье. Тогда же выяснилось, что семья живет в частном доме, в мансарде, которая вообще-то для проживания не предназначена.

Были обнаружены сведения, что уже тогда чиновники знали, что в доме есть проблемы с проводкой, а сами дети живут в условиях, которые можно назвать антисанитарными. Тем не менее, как считают в следствии, чиновница не предприняла никаких мер по улучшению ситуации в семье и не сообщила в вышестоящие инстанции о том, в каких условиях живут дети.

В ближайшее время суд изберет подследственной чиновнице меру пресечения. Следователи ходатайствовали о домашнем аресте.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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