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26.05.2020 20:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Волонтер рассказал о работе в госпитале Ленэкспо

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Пять дней назад петербургские волонтеры проекта #Мывместе приступили к работе в госпитале для лечения пациентов с COVID-19, развернутом в Ленэкспо. О том, как добровольцы помогают больным и медикам, зачем волонтерам красный скотч, а также чем временный госпиталь в Петербурге отличается от картинок из американских фильмов, "Российской газете" рассказал Денис Моисеев, сотрудник Российского Красного Креста и координатор волонтеров в Ленэкспо.
Два Дениса, волонтеры проекта #Мывместе, на смене в госпитале Ленэкспо. Денис Моисеев - справа. Фото: Архив Дениса Моисеева Два Дениса, волонтеры проекта #Мывместе, на смене в госпитале Ленэкспо. Денис Моисеев - справа. Фото: Архив Дениса Моисеева
Два Дениса, волонтеры проекта #Мывместе, на смене в госпитале Ленэкспо. Денис Моисеев - справа. Фото: Архив Дениса Моисеева

- В Красном Кресте я работаю уже восемь лет. Помощь людям - наша обычная деятельность. Поэтому когда началась пандемия коронавируса, мы органично влились в проект #Мывместе. Вначале, как и другие добровольцы, развозили пенсионерам в самоизоляции продукты и лекарства. Пешком, на машинах и даже на электросамокатах - их нам предоставил владелец сети шеринга самокатов.

Фото: Центр городских волонтеров.
Волонтерскому проекту #Мывместе исполнилось два месяца

Пару недель назад мы начали доставлять продукты семьям, находящимся на домашнем карантине по COVID-19. Этим занимается группа волонтеров, прошедших специальную подготовку. Перед тем, как передать покупки, они облачаются в средства индивидуальной защиты: костюм, закрывающий все тело с ног до головы, шапочка, бахилы, два слоя перчаток, респиратор, лицевой щиток. Ну и очень много дезинфицирующего раствора, конечно. Эти же волонтеры выносят мусор: пакет с отходами обрабатывается дезинфицирующим раствором, помещается в два чистых мешка и опускается в любой глубокий мусорный бак. Автомобили волонтеров обязательно проходят дезинфекцию. Таких заявок у нас пока немного, но в случае необходимости мы готовы увеличить число добровольцев, работающих с COVID-контактными петербуржцами, и закрывать до пятидесяти заявок в день.

С 22 мая у нас появилось новое направление - мы стали работать как волонтеры в госпитале Ленэкспо. Главная цель - оказывать моральную поддержку пациентам, в первую очередь пожилым и маломобильным. Говорить с ними, слушать, слышать, передавать просьбы и пожелания руководству. Все двадцать добровольцев перед тем, как прийти в госпиталь, прошли обучение по психосоциальной поддержке.

Выполняем бытовые задачи - сменить памперс, перестелить постель, отрегулировать кровать, привезти еду, накормить, доставить пациента до нужного кабинета. Студенты-медики допускаются к несложным медицинским манипуляциям: измерить температуру или давление, помочь поставить капельницу. Те, кто не имеют медобразования, выполняют другие задачи, их более чем достаточно.

Действительно, среди волонтеров, работающих в Ленэкспо, немало людей, не имеющих отношения к медицине. Это нормально. Есть, например, железнодорожник, таксист. Да я и сам по образованию штурман флота и повар-кондитер. Это не мешает мне работать в Красном Кресте тренером первой помощи.

Фото: Наталья Мельникова, Центр городских волонтеров
Волонтеры #Мывместе отправят петербургским фронтовикам их фотографии

Чувствуем ли мы свою необходимость? О да! Дел очень много. Пациенты быстро поняли, кто такие волонтеры, и теперь обращаются к нам по любому поводу. А мы можем многое, не только поговорить и морально поддержать. Например, бесплатно доставить выздоровевшего человека на нашем транспорте из госпиталя домой. Одна бабушка рассказала нам, что давно не может найти родственников с Украины. Здесь мы тоже постараемся помочь - при Красном Кресте есть служба розыска людей... Придумали создать внутренний чат в WhatsApp для пациентов и медиков Ленэкспо. В него будем отправлять нужную информацию. Это могут быть и мелочи типа "обед начался", и рассказы о докторах, которые скрываются под масками. Пациентам ведь психологически непросто находиться в окружении безликих, пугающих "людей в белом"... Ищем возможность выдачи вновь прибывшим пациентам гигиенических наборов - в первые дни госпитализации это необходимо... Обсуждаем, как наладить работу небольшой больничной библиотеки… Каждый день мы начинаем с инструктажа и обсуждения задач, и, поверьте, всякий раз возникают новые темы.

Кстати, для того, чтобы нас отличали от медиков (в защитных костюмах и масках все сотрудники госпиталя одинаковые), волонтеры с двух сторон наклеивают на себя красный скотч.

Если будет нужно, мы готовы увеличить для Ленэкспо количество добровольцев и расширить их функционал. Собираемся работать и после того, как угроза коронавируса отступит, и госпиталь закроется. Тогда мы сможем оказывать психологическую поддержку медперсоналу. Они ведь очень сильно устают и выгорают на такой работе.

Надо сказать, я приятно удивлен тем, как построена работа в Ленэкспо. Все мы видели, как в американских фильмах-катастрофах показывают временные госпитали, развернутые на базе стадионов: тысячи кроватей, все стонут, медики носятся, хаос и ужас… Здесь же чисто, аккуратно, четко, есть все удобства, медперсонала и волонтеров хватает. Один пациент вчера даже посетовал, что внимания слишком много - к нему за день подходили раз двадцать, он утомился. Звучит почти как реклама.

Кстати

Сегодня, 26 мая, у Дениса Моисеева день рождения. Волонтер его отмечает в рабочем режиме - на смене в госпитале Ленэкспо.

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