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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Доигрались

Возбуждены дела в отношении псевдотрейдеров, о которых писала "РГ - Неделя"
Текст: Айгуль Камаева (Республика Башкирия) , Ольга Штейн (Свердловская область)
Российская газета - Неделя № 113(8167)
О деятельности компаний, втягивающих людей в игру на валютной бирже, "Российская газета" пишет не первый раз. В 2018-м мы опубликовали большое расследование на эту тему, выяснили, что подобные фирмы работают по всей стране. Рассказывали истории уральцев, которые, желая заработать, влезали в долги, а в итоге оставались ни с чем.

Жительница Екатеринбурга Ирина до сих пор не понимает, как она, образованная, взрослая женщина, в надежде получить займ под залог недвижимости добровольно подписала договор дарения на единственную квартиру. Лишь благодаря неимоверным усилиям адвокатов жертве аферистов удалось вернуть жилье.

Распознать "строителей пирамид" весьма легко, но экономический кризис способен "ослепить" любого, даже образованного человека.

Юрист Александр Шумилов представляет интересы трех потерпевших:

- Истории моих клиентов как под копирку. Все - граждане предпенсионного или пенсионного возраста, кому сложно найти работу. Увидели на остановке объявление с вакансией, позвонили, пошли на собеседование - компании якобы требовался консультант, бухгалтер - чуть ли не уборщица. Потом проводили обучение, водили мимо трейдеров, которые восторженно кричали о своих выигрышах. Людям становилось интересно, они задавали вопросы. Им начинали рассказывать про игру на бирже, давали демо-счет, они выигрывали. Для продолжения требовались деньги. У кого не было, помогали взять кредит - за 20 процентов от суммы. Потом всегда были ставки - с выигрышами и неудачами, и рано или поздно люди теряли все. Мы обращались в полицию, но в возбуждении уголовного дела отказывали, ссылаясь на то, что это гражданско-правовые отношения. Шанс привлечь мошенников к ответственности появился летом 2019 года, когда офис лжебиржевиков "накрыли" полицейские города Уфы вместе с сотрудниками Росгвардии. Оказалось, что никакой игры на бирже не было: "торги" устраивали на подставных площадках. Правоохранители задержали четверых руководителей фирмы, следственная часть ГСУ управления МВД по Башкирии возбудила уголовное дело по признакам мошенничества, совершенного группой лиц в особо крупном размере.

Жертвами уфимских мошенников стали 70 человек, которые вложили в фальшивую торговую площадку от 300 тысяч до шести миллионов рублей, многие заложили для этого квартиру либо взяли крупные кредиты. Общая сумма ущерба от преступления превысила 50 миллионов рублей.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Аналогичное уголовное дело возбудили недавно и в Екатеринбурге: следователи усмотрели признаки мошенничества в деятельности компаний "Ричмонд", "Оксфорд групп" и "Игалкинг" - первые две фигурировали в расследовании "РГ". Как сообщили в УМВД по Екатеринбургу, следователи установили 36 потерпевших, но уверены, что их больше. Всех, кто имел неприятный опыт общения с псевдотрейдерами, просят обращаться в городской отдел полиции № 7. Ищут жертв и в других уголках страны.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Башкортостан УрФО Свердловская область Екатеринбург ПФО Башкортостан Уфа

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