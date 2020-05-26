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26.05.2020 17:15
Рубрика: Власть

В Госдуме оценили решение о проведении Парада Победы 24 июня

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуме приветствовали решение президента начать подготовку к Параду Победы на Красной площади, который в этом году пройдет 24 июня.
Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости
Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости

Ранее Владимир Путин объявил дату события на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу. Он распорядился начать подготовку, минимизировав риски для участников мероприятия.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Путин объявил дату марша Бессмертного полка - 26 июля

Принять решение позволила стабилизация ситуации с коронавирусом, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Глава нижней палаты напомнил, что дата напрямую связана с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне - именно в этот день состоялся Парад на Красной Площади в 1945 году.

- Президент России Владимир Путин ранее говорил, что мы обязательно проведем Парад Победы, и свое слово он, как и всегда, сдержал, - подчеркнул Володин, которого цитирует пресс-служба Госдумы.

Он напомнил, что решение о переносе было принято, чтобы защитить людей в условиях пандемии коронавируса. "Сегодня ситуация стабилизируется", и это стало тем фактором, который позволил назначить дату на 24 июня, добавил спикер.

- День Победы для нас - главный праздник, благодаря Великой Победе мы сегодня живем, - уверен председатель ГД. - Нам важно сохранить память о тех, кто ценой своей жизни дал нам возможность создавать семьи, растить детей и планировать будущее.

Зампред комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Виктор Заварзин в комментарии "РГ" тоже отметил, что президент "верен своему слову".

"Что касается выбора даты, то 24 июня - священный день для всего постсоветского пространства и в первую очередь для России", - напомнил парламентарий.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Парад Победы пройдет в Москве 24 июня

Он поделился оценкой, что "коронавирус к этому времени более-менее успокоится, и безопасность будет обеспечена".

Зампред комитета по культуре, советская и российская актриса Елена Драпеко сказала "РГ", что ее очень радует решение. "Дата выбрана замечательная, она связана с легендарным Парадом Победы, когда наши победители бросали знамена фашисткой Германии к Мавзолею Ленина, - напомнила парламентарий. - Мы надеемся, что к этому времени закончатся все наши несчастья, связанные с коронавирусом, и мы сможем выйти на улицы с открытыми лицами и махать открытыми руками".

Драпеко также напомнила, что ее фракция "Справедливая Россия" ранее предлагала именно эту дату - 24 июня (с таким предложение выступил лидер "справороссов" Сергей Миронов).

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