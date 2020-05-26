В Минске объективно оценили эффективность реализации госпрограмм

Только чуть больше половины из реализуемых в истекшем году государственных программ, по словам премьера Беларуси, можно отнести к высокоэффективным и эффективным. Такую оценку проделанной работе в 2019 году Сергей Румас озвучил на заседании президиума Совета Министров, сообщает его пресс-служба.

Он сообщил, что в прошлом году в республике реализовывались 20 государственных программ, подлежащих оценке. Было профинансировано мероприятий на 77 млрд белорусских рублей, в том числе, треть из них составляли бюджетные средства. Экспертную оценку реализации этим программам давала специально созданная межведомственная комиссия, возглавляемая Минэкономики.

Согласно представленному сводному отчету, в республике было "выполнено 280 из 321 целевых и 42 из 50 сводных целевых показателей", - сообщил премьер. Правда, добавил он, есть вопросы по выполнению сводных целевых параметров к Минсельхозпроду, Минздраву, Министерству культуры, Минтруда, Минтрансу, Минпрому, а также к отдельным регионам страны.

В качестве позитивного примера премьер привел деятельность МЧС и Минлесхоза, которые выполнили все запланированные показатели.

Рассматривалось на заседании президиума и выполнение программы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 годы. "По итогам 2019 года ее реализация оценивается на уровне "среднеэффективная", хотя она и содержит системообразующие мероприятия национального масштаба в сфере IT. В 2019 году по программе не достигнуты два из восьми целевых показателей. Из 58 мероприятий выполнено в полном объеме только 24", - констатировал глава кабинета министров.

Сергей Румас попросил отдельно доложить своих коллег, какие меры принимаются для стопроцентного выполнения показателей программ и как идет реализация программных документов в текущем году.