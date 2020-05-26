Новости

Пятую часть "Индианы Джонса" снимет режиссер "Логана" 11:55
Звезда российского сериала "Великая" заступилась за американский 11:44
От рака умер легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб 10:51
Гитарист Queen Брайан Мэй перенес инфаркт после тяжелой травмы ягодицы 25.05.2020
На 104-м году жизни умерла "последняя уличная певица Парижа" Лили Лиан 25.05.2020

Жена Риналя Мухаметова сняла клип на его песню в стиле "28 дней спустя"

Новости
    26.05.2020, 12:02
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Актриса Сюзанна Акежева, супруга и, по совместительству, директор российского актера Риналя Мухаметова, сняла клип на новую песню мужа "Дым". Тем дебютировав в режиссуре.

Кадры для видео получены во время прошлогоднего путешествия артистов в Лондон, то есть задолго до пандемии коронавируса, и выглядят весьма зловеще - со всеми этими прогулками по пустынным улицам одной из европейских столиц. А-ля "28 дней спустя".

Риналь Мухаметов родился в 1989 году, актер театра, кино и ТВ. Среди работ - д'Артаньян в сериале Жигунова "Три мушкетера", князь Салтыков в "Екатерине", Голуб в "Оптимистах", Харитон в "Притяжении" и "Вторжении" проекты "Год культуры", "Кома".

Новости

Мультсериал "Маша и Медведь" снова вошел в число популярнейших в мире 25.05.2020
Фанаты нашли актрису на роль Бэтвумен на замену "уставшей" Руби Роуз 25.05.2020
У Филиппа Киркорова отсудили 2,3 миллиона рублей за ремонт замка 25.05.2020
Disney нелепо отцензурировал крошечное декольте актрисы 25.05.2020
⧣ видео
Фото: youtube.com/ Roald Dahl HQ
Тайка Вайтити собрал суперзвездную команду актеров, чтобы почитать вслух 25.05.2020
Студия Pixar выпустила мультфильм про гея 25.05.2020
Умер Народный артист России Тамерлан Нугзаров 24.05.2020
⧣ Россия
Фото: instagram.com/ gromfilm
Опубликован первый постер фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" 25.05.2020
Сигал и Депардье не претендуют на господдержку своего бизнеса в РФ 25.05.2020
В Сети появилось больничное фото избитого бывшего мужа Лолиты 24.05.2020
⧣ Соединенное Королевство
Фото: TIMOTHY A. CLARY /AFP
Джоан Роулинг рассказала, как "родился" Гарри Поттер 24.05.2020
Звезды "Благих знамений" сыграют в новом комедийном сериале BBC 22.05.2020
Как должны были выглядеть в реальности герои "Игры престолов" и "Викингов" 20.05.2020