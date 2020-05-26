Жена Риналя Мухаметова сняла клип на его песню в стиле "28 дней спустя"

Актриса Сюзанна Акежева, супруга и, по совместительству, директор российского актера Риналя Мухаметова, сняла клип на новую песню мужа "Дым". Тем дебютировав в режиссуре.

Кадры для видео получены во время прошлогоднего путешествия артистов в Лондон, то есть задолго до пандемии коронавируса, и выглядят весьма зловеще - со всеми этими прогулками по пустынным улицам одной из европейских столиц. А-ля "28 дней спустя".

Риналь Мухаметов родился в 1989 году, актер театра, кино и ТВ. Среди работ - д'Артаньян в сериале Жигунова "Три мушкетера", князь Салтыков в "Екатерине", Голуб в "Оптимистах", Харитон в "Притяжении" и "Вторжении" проекты "Год культуры", "Кома".