Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi рассказал, как будет выживать

Компании опубликовали антикризисный план раньше, чем планировалось. Часть его пунктов совпадают с тем, что мы слышали ранее от инсайдеров. Однако в сообщении нет ни слова об увольнениях персонала и закрытии производственных площадок.

Основная концепция, одобренная всеми участниками Альянса, заключается в разделении ролей в конкретном географическом регионе и автомобильных сегментах на лидера и последователя (или эталона и аналога).

Буквально это означает, что в каждом сегменте будет определён автомобиль-лидер, по лекалам которого остальные члены Альянса будут делать свои машины-аналоги. Уточняется, что производство должно быть максимально конкурентным, включая при необходимости объединение мощностей.

Такой подход, по расчётам Альянса, позволит снизить инвестиции в модель на 40%.

Аналогичная схема будет действовать применительно к рынкам сбыта: утверждено понятие "эталонного региона". Например, Nissan будет лидером в Китае, Северной Америке и Японии, Renault - в Европе, Южной Америке и Северной Африке, Mitsubishi Motors - в странах АСЕАН и Океании.

Обновлять линейку компактных кроссоверов после 2025 году будет Nissan, Renault должна сконцентрировать свои усилия на грядущей модернизации в сегменте B-SUV в Европе. В Латинской Америке из 4 платформ останется только одна, на которой будут выпускаться автомобили как Renault, так и Nissan.

"В Юго-Восточной Азии и Японии участники Альянса будут работать по той же схеме над отдельными проектами, такими как сотрудничество в сегменте сверхкомпактных автомобилей (кей-каров) между Nissan и Mitsubishi Motors", - сообщается в пресс-релизе Renault-Nissan-Mitsubishi.

Компании также распределили зоны ответственности, касающиеся технологий. Так, отвечать за автономное вождение будет Nissan, Renault - за E-body, базовую систему электронно-электрической архитектуры, технологии подключённых автомобилей (разработка системы на базе Android), курирование деятельности Nissan в Китае.

Электрифицированная силовая установка для автомобилей на платформе CMF-A/B (на версии B, напомним, созданы Renault Clio и Nissan Juke) будет в зоне ответственности Renault, Nissan займётся развитием архитектуры CMF для EV-автомобилей.

Ранее сообщалось, что для достижения целевых показателей по сокращению расходов компаниям придётся уволить рекордное количество сотрудников