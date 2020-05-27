Audi привезла в Россию новые S6 и S7 Sportback

Audi объявила о старте приема заказов на "заряженные" седаны S6 и лифтбеки S7 Sportback нового поколения. Цены на автомобили начинаются с отметки 5 972 000 и 7 041 000 рублей соответственно.

Обе модели в нашей стране получили 2,9-литровые бензиновые двигатели V6 с двумя турбинами, 48-вольтовой системой со стартер-генератором и литий-ионной батареей, восьмиступенчатый "автомат" и постоянный полный привод с самоблокирующимся межосевым дифференциалом.

Моторы разгоняют S6 до 100 км/ч за 4,5 с., у S7 Sportback разгон занимает 4,6 с. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

Фото: Пресс-служба Audi.

Audi уверяет, что благодаря внедрению умеренной гибридной системы машины научились экономить до 0,4 литра топлива на 100 километров пробега. Кроме того, они могут двигаться накатом с заглушенным двигателем на протяжении 40 секунд.

Не так давно российские дилеры марки начали прием заказов на "заряженный" кроссовер Audi Q8, оснащённый твин-турбо дизелем V8. Цена на новинку составляет 7 100 000 рублей.

По итогам четырех месяцев 2020 года Audi реализовала в нашей стране 4591 автомобиль - на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Бестселлером в модельном ряду Audi стал внедорожник Q7, чьи продажи в отчетный период составили 976 экземпляров.