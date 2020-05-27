Лукашенко поздравил президента Татарстана со 100-летним юбилеем республики

Столетний юбилей образования ТАССР широко отмечают в майские дни в помолодевшем за эти годы почти четырехмиллионном Татарстане. Свои поздравления главе республики Союзного государства Рустаму Минниханову направил 27 мая президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

В приветственном адресе констатируется, что "современный Татарстан - республика с мощным социально-экономическим потенциалом и уникальным культурно-историческим наследием. Она по праву входит в число самых передовых субъектов Российской Федерации. Залогом этих успехов являются упорный труд, инициативность, глубокое чувство патриотизма ваших граждан".

В Беларуси, подчеркнул глава РБ, высоко ценят исторически сложившиеся братские отношения с республикой, "в полной мере отвечающие интересам обоих народов".

Он выразил уверенность, что Татарстан и впредь будет примером стабильности и процветания, а ее дружественные связи с Беларусью наполнятся новыми взаимовыгодными проектами.