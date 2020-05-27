Магистрантка БГУ признана лучшим молодым ученым в СНГ

Удивительно гармоничным и выразительным, считают в Белорусском университете, получился портрет лучшего молодого ученого 2020 года в странах Содружества. И, глядя на счастливую фотографию лауреата - магистрантку второго курса факультета международных отношений БГУ Дарью Пономареву, с этим хочется заранее согласиться.

Представителя БГУ, сообщили в пресс-службе вуза, "наградили дипломом I степени и нагрудным знаком "Молодой ученый-2020" СНГ за вклад в развитие науки и образования". Излагать содержание исследовательской работы - занятие не совсем продуктивное. Достаточно пояснить, что в ней анализируются "возможности возмещения убытков, причиненных в результате осуществления монополистической деятельности, на трансграничном рынке ЕАЭС".

Исследование белорусской студентки, научным руководителем которой выступила доцент БГУ Наталья Маскаева, признано одним из лучших и уже опубликовано в сборнике научных статей "I Международное книжное издание". Кстати, оно размещено и в российской Научной электронной библиотеке.

Остается добавить, что организатором проекта выступили Международная ассоциация студентов и ассоциация "Общенациональное движение "Бобек" (Казахстан).