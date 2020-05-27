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27.05.2020 11:01
Рубрика: Легковые авто

Mercedes-Benz показал новинки семейства E-Class

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz. Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

В начале марта Mercedes-Benz представил обновлённые седан и универсал E-Class, и вот, остальные члены семейства модели - купе и кабриолет - тоже получили долгожданные обновки.

Фото: www.carscoops.com
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Модели получили новую головную оптику, пересмотренные решётку радиатора и бампер, фонари обзавелись пунктирной полосой из светодиодов.

В салоне одним из главных пунктов программы обновления стало появления руля с двойными боковыми спицами. Купе и кабриолет по примеру седана и универсала обзавелись исключительно цифровой приборкой, диагональ которой в зависимости от комплектации составляет 10.25 или 12.3 дюйма. Аналогичная ситуация с дисплеями мультимедийной системой MBUX.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Из опций новинки могут похвастаться улучшенным автопилотом, систему камер кругового обзора с функцией наблюдения за припаркованным автомобилем.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
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Линейка двигателей представлена 3-литровым V6 мощностью 367 л.с. и дизельной "четвёркой" 265 л.с. Оба имеют электрического помощника в виде 48-вольтового стартер-генератора мощностью 22 и 20 л.с. соответственно (система EQ Boost).

В строю также остались версии без EQ Boost, оснащённые рядными бензиновыми "четвёрками".

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Со всеми моторами можно заказать систему полного привода 4Matic. Коробка передач - 9-ступенчатый "автомат" 9G-Tronic.

Фото: www.gullwingmotorcars.com
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"Заряженные" купе и кабриолет Mercedes-AMG E 53 4Matic+ оснащены 435-сильным 3-литровым двигателем с двойным турбонаддувом, электрической турбиной и стартер-генератором (+22 л.с. в момент старта).

В паре с мотором работает спортивная версия 9-ступенчатого "автомата" с дополнительными режимами переключения передач. Также модели имеют режимы выбора работы электроники, меняющие настройки отклика педали газа, подвески рулевого управления.

Информация о ценах и сроках выхода на рынок купе и кабриолета Е-класса появится позднее.

Напомним, сегодня состоялась мировая премьера конкурента E-Class - обновлённого BMW 5 Series

#Mercedes-Benz