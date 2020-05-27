Как мы всей семьей, не покидая Москвы, побывали на экскурсии в Брестской крепости

Поездку этим летом в Беларусь мы запланировали еще зимой. На своем автомобиле, всей семьей, включая троих детей. Увы, коронавирус спутал карты - путешествие пришлось отложить. Но тут я наткнулась в Сети на уникальный проект - виртуальный тур "Неизвестная Брестская крепость". Его подготовила команда Фонда развития Брестской крепости - культурологи, историки, архивисты... В основу легли материалы, которые почти 200 лет лежали в крупнейших военных архивах под грифом "Секретно". Позвала к экрану детей. В путь!

...Итак, заходим на страницу тура, набрав в строке браузера адрес базы данных "Наследие Брестской крепости" www.brestdatabase.by. На экране - виды на Северные ворота цитадели и небольшая панель управления туром. Он интерактивен. Гость должен сам управлять ходом экскурсии, выбирать, в какие "залы" направиться.

А может быть, куда-то и вернуться, ведь разработчики запрятали тут и там не заметные на первый взгляд "секреты" - подсказки, аннотации, скрытые фото, чертежи. Разобраться в "управлении" оказалось просто, и вместе мы быстро научились разворачивать общий план крепости, переходить с объекта на объект и даже находить подсказки. Подскажу и я вам: у младшей, четырехлетней дочери вызвали интерес фотографии и ретрооткрытки, которые обнаруживаются, если нажать на специальный символ - крошечную картинку с подвернутым уголком. Так вы можете открыть старинные фото города Бреста и его горожан, кадры военной хроники и многое другое. А сын-второклассник был в восторге, обнаружив спрятанную подсказку, за которой раскрылась пушка 1830 года - так называемый "Шуваловский единорог". Это единственная сохранившаяся пушка-гаубица с оригинальным лафетом, как пояснил дополнительно открывшийся текст. Старший же, 15-летний сын выяснил, что, если заходить в тур не с компьютера, а с телефона, то можно подключить очки виртуальной реальности - и тогда эффект настоящей прогулки и по зеленым просторам крепости, и под ее темными низкими сводами будет вообще потрясающий. Тур позволяет гостю заглянуть в те объекты, куда не попадет обычный посетитель музейной зоны. Наталья Зданевич - менеджер-культуролог фонда, консультант проекта, пояснила, что крепость больше, чем мемориал, созданный на этом месте.

- Мы проводили исследование по инвентаризации, и выяснилось, что освоено и используется как музейная зона лишь около 30-35 процентов территории крепости. А "невидимой" остается больше 60 процентов. Но ведь это место, где происходит пересечение разных исторических и культурных пластов. Наш фонд старается привлечь внимание к этой территории, мы показываем, что здесь сосредоточено уникальное культурное наследие.

Всем семейством мы изучили девять входящих в тур комплексов и 22 сферические панорамы. Кстати, аудиогид ведет экскурсию всего 25 минут (и поэтому даже мои младшие дети досмотрели ее до конца). Но при этом вы можете сколь угодно времени уделить каждому объекту, изучая многочисленные интерактивные элементы. Кстати, крепость занимает около 4 кв. км, располагаясь на территории двух стран. Мы узнали также, что ее начали строить в 1833 году, а уже в 1842-м она была в числе действующих. А еще разобрались, что такое бастионы, казематы и капониры и какой внутренней логике подчиняются строения крепости. И как наяву представили героические первые дни Великой Отечественной войны, когда небольшая цитадель оставалась неприступной в самом тылу врага.

От Северных ворот цитадели мы прошли по самому крупному из укреплений Брестской крепости - Кобринскому. Через сохранившиеся объекты XIX века попали к мемориальному комплексу "Брестская крепость-герой". Десятки деталей, живых подробностей надолго врезались в память. Например, мы узнали, что в Брестской крепости располагалась голубятня на 300 почтовых голубей, которых защитники использовали для связи. Что в XIX веке снаряды подвозились в крепость не полностью "готовыми", и сборка их происходила тут же, в специальных помещениях - "лабораторных батареях". Смогли в деталях рассмотреть изнутри капонир, в котором, предположительно, был пленен тяжелораненый легендарный майор Петр Гаврилов.

Территория крепости - место, где происходит пересечение разных исторических и культурных пластов. Фото: brestdatabase.by

Тем временем

В Брестской крепости ожидается большое событие - на 22 июня 2020 года намечено открытие музея "Оборона Восточного форта". Экспозицию составят несколько залов (два из них - на улице). Здесь расскажут о том, как строилась линия фортов; о судьбах военных и их семей; о госпитале, который тут был развернут; об истории спасенного знамени. В музее установят скульптуру Героя Советского Союза Петра Гаврилова.

Личность Гаврилова, который летом 1941 года фактически возглавил оборону форта, вызвала большой интерес у моего старшего сына. Он разыскал полную биографию легендарного майора, которого смогли взять в плен только спустя 32 дня сопротивления! В руки фашистов Гаврилов попал тяжело раненным, без сознания (из всей его группы он остался один). Все годы войны Петр Гаврилов провел в немецких концлагерях, а после войны подвергся гонениям как сдавшийся в плен. Всенародно известным героем он стал лишь в пятидесятые годы. В 1957 году Петру Гаврилову было присвоено звание Героя Советского Союза.

Сотрудники мемориального комплекса создали концепцию музея; реставрацию и музеефикацию выполняли минские реставраторы. Здесь стараются максимально сохранить аутентичность объектов. Посетитель увидит и оплавленные огнеметами кирпичи под сводами казематов, и шершавые выщербленные ступени лестниц, и низкие арочные коридоры. Работы по реставрации форта и созданию музейной зоны финансировались за счет средств бюджета Союзного государства, которое участвует в реконструкции Брестской крепости не первый год.